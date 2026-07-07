Mundo
Guerra na Ucrânia
NATO. Presidente ucraniano reforçou em Ancara o pedido para mais sistemas de defesa antiaérea
Volodomyr Zelensky pede urgência no desenvolvimento destas capacidades na Europa.
"Precisamos de mais patriots. Também discutimos licenças de produção para patrocinadores com os nossos parceiros americanos e peço-lhes que apoiem os nossos esforços para que isso aconteça. A Europa precisa dos seus próprios sistemas antibalísticos e de mísseis eficazes. Enquanto esta guerra continua, por favor ajudem-nos a obter mais mísseis de defesa aérea", reforçou o presidente ucraniano.
"Esta é a nossa principal prioridade neste momento. Somos capazes de fazer tudo o resto sozinhos. Mas, quando se trata de defesa aérea, precisamos da determinação dos nossos parceiros. Por favor, façam com que mais determinação e mais decisões para a defesa aérea sejam um dos principais resultados desta cimeira da NATO em Ancara", apelou Zelensky.
"Esta é a nossa principal prioridade neste momento. Somos capazes de fazer tudo o resto sozinhos. Mas, quando se trata de defesa aérea, precisamos da determinação dos nossos parceiros. Por favor, façam com que mais determinação e mais decisões para a defesa aérea sejam um dos principais resultados desta cimeira da NATO em Ancara", apelou Zelensky.