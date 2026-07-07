NATO. Presidente ucraniano reforçou em Ancara o pedido para mais sistemas de defesa antiaérea

"Precisamos de mais patriots. Também discutimos licenças de produção para patrocinadores com os nossos parceiros americanos e peço-lhes que apoiem os nossos esforços para que isso aconteça. A Europa precisa dos seus próprios sistemas antibalísticos e de mísseis eficazes. Enquanto esta guerra continua, por favor ajudem-nos a obter mais mísseis de defesa aérea", reforçou o presidente ucraniano.



"Esta é a nossa principal prioridade neste momento. Somos capazes de fazer tudo o resto sozinhos. Mas, quando se trata de defesa aérea, precisamos da determinação dos nossos parceiros. Por favor, façam com que mais determinação e mais decisões para a defesa aérea sejam um dos principais resultados desta cimeira da NATO em Ancara", apelou Zelensky.