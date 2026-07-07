NATO vai investir 40 mil milhões de dólares em equipamentos contra drones



A sueca Saab já garantiu que vai iniciar as entregas dos aviões GlobalEye em 2030 e que, apesar do preço final não estar acordado, cada aeronave custaria aproximadamente 400 a 450 milhões de dólares.

A Aliança Atlântica vai também comprar cinco drones de vigilância de alta altitude Northrop Grumman MQ-4C Triton, com a Noruega, Finlândia, Alemanha e Dinamarca a assinarem uma carta de intenções para a compra.





Rutte fez os anúncios perante uma plateia de líderes da indústria e autoridades da NATO, que reunidos na capital turca para um Fórum da Indústria de Defesa, pretendem demonstrar o empenho dos aliados europeus no desenvolvimento das suas capacidades de defesa, conforme exigido pelos Estados Unidos sob a administração de Donald Trump.







c/agências

Em Ancara, onde decorre a cimeira da Aliança Atlântica, Mark Rutte revelou ainda queSegundo Rutte, a iniciativa envolve a Bélgica, o Canadá, a Dinamarca, a Finlândia, a Grécia, a Itália, o Luxemburgo, os Países Baixos, a Noruega, a Espanha, a Suécia e a Turquia.Além disso, a. Optando por um concorrente sueco em detrimento do fabricante norte-americano Boeing.Um décimo Airbus A330 MRTT será adicionado à frota multinacional de aviões de reabastecimento aéreo e de transporte da NATO, anunciou Mark Rutte.Com esta entrega, a frota da NATO aproxima-se do seu objetivo de uma frota completa de 12 aeronaves, afirmou Rutte. Vários países da Aliança Atlãntica anunciaram também um projeto multinacional centrado no Airbus A440, uma aeronave de transporte multifuncional."Esta é uma capacidade de transporte aéreo estratégico de classe mundial. O A330 MRTT e o A400M vão fornecer à Aliança duas frotas multinacionais de alto desempenho", acrescentou Mark Rutte.