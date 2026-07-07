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NATO vai investir 40 mil milhões de dólares em equipamentos contra drones
Os países da NATO vão investir mais de 40 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos nas suas capacidades de defesa contra drones, revelou o secretário-geral Mark Rutte esta terça-feira.
Em Ancara, onde decorre a cimeira da Aliança Atlântica, Mark Rutte revelou ainda que vários países membros se comprometeram a trabalhar em conjunto para adquirir, armazenar, transportar e gerir stocks de materiais críticos para a defesa.
Segundo Rutte, a iniciativa envolve a Bélgica, o Canadá, a Dinamarca, a Finlândia, a Grécia, a Itália, o Luxemburgo, os Países Baixos, a Noruega, a Espanha, a Suécia e a Turquia.
Além disso, a NATO vai adquirir dez aviões de vigilância GlobalEye à Saab para substituir a frota obsoleta de AWACS. Optando por um concorrente sueco em detrimento do fabricante norte-americano Boeing.
A sueca Saab já garantiu que vai iniciar as entregas dos aviões GlobalEye em 2030 e que, apesar do preço final não estar acordado, cada aeronave custaria aproximadamente 400 a 450 milhões de dólares.
O secretário-geral da NATO anunciou ainda vários contratos de armamento, incluindo um com o grupo Airbus.
Um décimo Airbus A330 MRTT será adicionado à frota multinacional de aviões de reabastecimento aéreo e de transporte da NATO, anunciou Mark Rutte.
O Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) é uma aeronave militar de transporte e reabastecimento.
Com esta entrega, a frota da NATO aproxima-se do seu objetivo de uma frota completa de 12 aeronaves, afirmou Rutte. Vários países da Aliança Atlãntica anunciaram também um projeto multinacional centrado no Airbus A440, uma aeronave de transporte multifuncional.
"Esta é uma capacidade de transporte aéreo estratégico de classe mundial. O A330 MRTT e o A400M vão fornecer à Aliança duas frotas multinacionais de alto desempenho", acrescentou Mark Rutte.
Segundo Rutte, a iniciativa envolve a Bélgica, o Canadá, a Dinamarca, a Finlândia, a Grécia, a Itália, o Luxemburgo, os Países Baixos, a Noruega, a Espanha, a Suécia e a Turquia.
Além disso, a NATO vai adquirir dez aviões de vigilância GlobalEye à Saab para substituir a frota obsoleta de AWACS. Optando por um concorrente sueco em detrimento do fabricante norte-americano Boeing.
A sueca Saab já garantiu que vai iniciar as entregas dos aviões GlobalEye em 2030 e que, apesar do preço final não estar acordado, cada aeronave custaria aproximadamente 400 a 450 milhões de dólares.
O secretário-geral da NATO anunciou ainda vários contratos de armamento, incluindo um com o grupo Airbus.
Um décimo Airbus A330 MRTT será adicionado à frota multinacional de aviões de reabastecimento aéreo e de transporte da NATO, anunciou Mark Rutte.
O Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) é uma aeronave militar de transporte e reabastecimento.
Com esta entrega, a frota da NATO aproxima-se do seu objetivo de uma frota completa de 12 aeronaves, afirmou Rutte. Vários países da Aliança Atlãntica anunciaram também um projeto multinacional centrado no Airbus A440, uma aeronave de transporte multifuncional.
"Esta é uma capacidade de transporte aéreo estratégico de classe mundial. O A330 MRTT e o A400M vão fornecer à Aliança duas frotas multinacionais de alto desempenho", acrescentou Mark Rutte.
A Aliança Atlântica vai também comprar cinco drones de vigilância de alta altitude Northrop Grumman MQ-4C Triton, com a Noruega, Finlândia, Alemanha e Dinamarca a assinarem uma carta de intenções para a compra.
Rutte fez os anúncios perante uma plateia de líderes da indústria e autoridades da NATO, que reunidos na capital turca para um Fórum da Indústria de Defesa, pretendem demonstrar o empenho dos aliados europeus no desenvolvimento das suas capacidades de defesa, conforme exigido pelos Estados Unidos sob a administração de Donald Trump.
c/agências
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