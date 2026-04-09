Naufrágio no Canal da Mancha. Quatro migrantes morreram arrastados pela corrente

Uma tentativa de travessia clandestina do Canal da Mancha em direção à Inglaterra terminou em tragédia na manhã desta quinta-feira, na costa francesa do Pas-de-Calais, com a morte de quatro migrantes arrastados pelas correntes, segundo as autoridades locais.





As vítimas mortais são dois homens e duas mulheres, "arrastados" pelas correntes na zona de Equihen-Plage, anunciou o autarca do Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch.



Estas quatro pessoas "tentaram embarcar num barco-táxi" e "as correntes, que podem ser perigosas nesta zona, arrastaram-nas", lamentou, sublinhando que este balanço era ainda "provisório".





No último ano, os traficantes passaram a utilizar barcos a motor - aos quais se as autoridades referem como "barcos-táxi" - para recolherem migrantes ao longo de trechos das costas do norte da França e da Bélgica.





Os quatro mortos são adultos e as suas nacionalidades ainda não são conhecidas.





Outras 38 pessoas foram assistidas pelas equipas de socorro no local, com uma delas em estado grave, apresentando sinais de hipotermia.

