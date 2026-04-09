Mundo
Naufrágio no Canal da Mancha. Quatro migrantes morreram arrastados pela corrente
Quatro pessoas morreram arrastadas pela corrente depois de um pequeno barco que transportava migrantes em direção ao Reino Unido ter naufragado no Canal da Mancha. A informação foi avançada esta quinta-feira pelas autoridades francesas.
Uma tentativa de travessia clandestina do Canal da Mancha em direção à Inglaterra terminou em tragédia na manhã desta quinta-feira, na costa francesa do Pas-de-Calais, com a morte de quatro migrantes arrastados pelas correntes, segundo as autoridades locais.
As vítimas mortais são dois homens e duas mulheres, "arrastados" pelas correntes na zona de Equihen-Plage, anunciou o autarca do Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch.
Estas quatro pessoas "tentaram embarcar num barco-táxi" e "as correntes, que podem ser perigosas nesta zona, arrastaram-nas", lamentou, sublinhando que este balanço era ainda "provisório".
Estas quatro pessoas "tentaram embarcar num barco-táxi" e "as correntes, que podem ser perigosas nesta zona, arrastaram-nas", lamentou, sublinhando que este balanço era ainda "provisório".
No último ano, os traficantes passaram a utilizar barcos a motor - aos quais se as autoridades referem como "barcos-táxi" - para recolherem migrantes ao longo de trechos das costas do norte da França e da Bélgica.
Os quatro mortos são adultos e as suas nacionalidades ainda não são conhecidas.
Outras 38 pessoas foram assistidas pelas equipas de socorro no local, com uma delas em estado grave, apresentando sinais de hipotermia.