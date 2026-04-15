Naufrágio no Índico. Centenas de migrantes rohingya e bengaleses desaparecidos

Os sobreviventes relataram que quase 300 pessoas estavam a bordo, incluindo mulheres, crianças, tripulantes e suspeitos de tráfico humano. Das nove pessoas resgatadas, quatro eram tripulantes do barco de pesca.

“Quase não havia oxigénio”

"Quase não havia oxigénio", disse à Reuters, acrescentando que pelo menos 30 pessoas morreram asfixiadas antes de o barco virar. "Não conseguíamos respirar".

Abordar as causas profundas

Num comunicado divulgado na terça-feira, as agências da ONU apelaram à comunidade internacional para que mantenha o financiamento aos refugiados rohingya e às comunidades que os acolhem no Bangladesh.

As agências de ajuda humanitária alertam que a situação está a agravar-se à medida que o apoio humanitário diminui.





Um relatório recente do Comité Internacional de Resgate (IRC), baseado num inquérito a 500 famílias em Cox’s Bazar, concluiu que apenas 2% dos pais rohingya se sentem esperançosos em relação ao futuro dos seus filhos, em comparação com 84 por cento entre as comunidades de acolhimento.

Centenas de milhares de rohingya fugiram em 2017

Mais de 650 rohingya morreram nas águas da região até 2024, segundo a agência da ONU.





c/ agências

, ventos fortes e sobrelotação severa, informaram as agências da ONU para refugiados e migrantes., mas, no dia 9 de abril, uma embarcação com bandeira do Bangladesh resgatou nove pessoas que estavam a "agarrar-se a tambores e destroços de madeira" para se manterem à tona, revelou a guarda costeira.Citando os resgatados após o incidente da semana passada, um membro da Guarda Costeira, que pediu para não ser identificado, disse à BBC que tinham deixado o Bangladesh rumo à Malásia a 4 de abril "na esperança de uma vida melhor".", acrescentou.Enquanto o navio-tanque Meghna Pride, de bandeira do Bangladesh, navegava do em direção à Indonésia, a tripulação encontrou os sobreviventes por volta das 2h da manhã do dia 11 de abril e trouxe-os a bordo. Mais tarde, descobriu-se que pertenciam às comunidades bengalesa e rohingya de Cox's Bazar.O navio entrou em águas territoriais do Bangladesh e entregou-os à embarcação da Guarda Costeira "Mansur Ali"."Mas", acrescentou o responsável, "e".disse à AFP que, acrescentando que sofreu queimaduras com o petróleo que vazou da embarcação. O homem de 40 anos disse que a promessa de um emprego na Malásia foi o que o convenceu a embarcar.A violência contínua em Rakhine, o seu Estado natal em Myanmar, "diminuiu as esperanças de um regresso seguro num futuro próximo", disseram as agências, referindo que a redução da assistência humanitária e as difíceis condições de vida nos campos de refugiados os levaram a "fazer estas perigosas viagens marítimas em busca de segurança e oportunidades".Alguns morrem no mar, enquanto outros são detidos ou deportados.Rafiqul Islam, um dos sobreviventes, disse que os passageiros suportaram quatro dias e noites no Mar de Andaman, enquanto as condições se deterioravam rapidamente. Numa tentativa de evitar as patrulhas, os traficantes obrigaram os passageiros a entrar em compartimentos apertados destinados a armazenar peixe e redes.Islam estava entre um pequeno grupo que inicialmente conseguiu escapar com vida. Um navio petroleiro do Bangladesh que passava no local resgatou quatro sobreviventes, que alertaram então a tripulação para outros que ainda estavam na água. “Mais tarde, encontraram mais cinco pessoas”, disse.A dado momento, foram obrigados a esconder-se em arbustos para evitar serem detetados pelas patrulhasO Bangladesh acolhe cerca de 1,2 milhões de refugiados rohingya em campos no sul do país, a maioria dos quais fugiu da violência em Myanmar em 2017.Alguns foram também impedidos de entrar quando se aproximaram da Malásia e da Indonésia, quer pelas autoridades, quer pelas comunidades costeiras locais. Em janeiro de 2025, a Malásia recusou a entrada de duas embarcações com cerca de 300 refugiados, depois de fornecer comida e água aos passageiros."Este trágico incidente reflete as terríveis consequências da deslocação prolongada e a ausência de soluções duradouras para os rohingya", afirmou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) num comunicado conjunto com a Organização Internacional para as Migrações.“Enquanto o Bangladesh celebra o seu novo ano, esta tragédia serve de lembrete dos esforços urgentemente necessários para abordar as causas profundas do deslocamento em Myanmar e criar condições que permitam aos refugiados rohingya regressar a casa de forma voluntária, segura e digna”, acrescenta o comunicado.O Comité Internacional de Resgate instou os doadores e as autoridades a mudarem o foco da ajuda de emergência para soluções a longo prazo, alertando que, sem apoio contínuo, tanto os refugiados como as comunidades de acolhimento enfrentarão uma pobreza e vulnerabilidade crescentes.Em 2017, centenas de milhares de rohingya, uma minoria maioritariamente muçulmana, fugiram de uma repressão sangrenta por parte do exército birmanês e das milícias budistas, encontrando refúgio no vizinho Bangladesh.O Mar de Andaman está localizado no nordeste do Oceano Índico. Estende-se desde as ilhas Andaman e Nicobar (Índia) a oeste, desde as costas de Myanmar a norte e a leste, e desde as costas ocidentais da Tailândia e da Península Malaia.