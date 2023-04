Navio atacado ao largo da costa do Iémen

A United Kingdom Maritime Trade Operations, que presta apoio a navios em todo o Médio Oriente, disse que o ataque aconteceu ao largo de Nishtun, no Iémen, no extremo leste do país, perto da fronteira com Omã.

Segundo a mesma organização foram disparados tiros contra a embarcação no Golfo de Aden, tendo sido perseguida por três barcos.

O Golfo de Aden é uma rota crucial para o comércio mundial e tem sido alvo de ataques atribuídos aos rebeldes hutis do Iémen, apoiados pelo Irão, em plena guerra civil. Os ataques de piratas somalis que outrora assolavam a região cessaram nos últimos anos.

Nishtun é detida por forças aliadas ao governo internacionalmente reconhecido do Iémen, apoiado por uma coligação liderada pela Arábia Saudita.

No entanto, já ocorreram ataques naquela área. Em dezembro de 2020, um ataque misterioso teve como alvo um navio de carga ao largo de Nishtun.

O ataque ocorre depois de, na quinta-feira, o Irão ter apreendido um petroleiro que transportava crude para a Chevron Corp. a caminho de Houston, Estados Unidos.