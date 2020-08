Navio humanitário financiado pelo artista Banksy está a pedir ajuda urgente

A embarcação tem mais 130 migrantes a bordo e entre eles há uma vítima mortal. Há ainda várias outras pessoas feridas.



Os migrantes foram resgatados de um barco pneumático que estava à deriva no Mediterrâneo.



Ao todo já são 219 as pessoas resgatadas que seguem a bordo da embarcação batizada de Louise Michel, que conta apenas com 10 tripulantes.



No Twitter, os ativistas pedem ajuda imediata à União Europeia e às autoridades italianas.



O navio está à procura de um porto seguro para desembarcar passageiros ou transferi-los para um navio das guardas costeiras europeias.



Neste momento encontra-se cerca de cem quilómetros a sudeste da ilha italiana de Lampedusa, a sul da Sicília.