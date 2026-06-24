Netanyahu recusa retirada do Líbano enquanto for primeiro-ministro

"Enquanto eu for primeiro-ministro, manteremos a `zona de segurança` no sul do Líbano", declarou Netanyahu, durante uma conferência em Telavive, referindo-se à faixa do território libanês ocupada pelas tropas israelitas junto à fronteira entre os dois países.

Esta declaração segue-se a outros pronunciamentos do primeiro-ministro israelita nas últimas semanas, incluindo o compromisso de que o Irão não irá desenvolver uma arma nuclear durante o seu mandato, que irá tentar renovar nas eleições nacionais previstas para outubro.

O ministro da Defesa israelita rejeitou hoje igualmente que as tropas do seu país se retirem do sul do Líbano, "mesmo que haja uma exigência dos Estados Unidos".