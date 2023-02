Nicola Sturgeon. Primeira-ministra da Escócia demite-se

Na conferência de imprensa onde anunciou a demissão, Nicola Sturgeon disse que estava “orgulhosa por ter sido a primeira-ministra que esteve no cargo durante mais tempo”. No entanto, afirmou que



Nicola Sturgeon revelou ainda que desde que iniciou funções soube “que chegaria o momento de dar o lugar a outra pessoa. E é necessária coragem para o fazer”.



A primeira-ministra demissionária revelou ainda que já “pediu ao secretário-geral do partido para “eleger o sucessor”. “Permanecerei em funções até que tal suceda”, disse.







“Devo ao partido a esta atitude. Estamos num momento crítico. O bloqueio do nosso referendo é difícil de enfrentar. Compete-nos dizer que a democracia escocesa está protegida e deverá prevalecer o desejo do povo”, frisou.







Nicola Sturgeon reconheceu que foi difícil “tomar a decisão devido ao dever e ao amor pelo partido, mas sobretudo pelo país”.



Sturgeon recordou que está há cerca de oito anos no cargo e que esta decisão “é o culminar de uma reflexão profunda” e que “dedicou a vida em prol da independência”. Sturgeon, uma fervorosa defensora da independência da Escócia, deixa o cargo após oito anos à frente do Governo, que assumiu após a vitória do "não" no referendo sobre a independência da Escócia do Reino Unido, realizado em 18 de setembro de 2014.







“Tentei dar o melhor neste cargo, a única forma de o exercer. A primeira-ministra nunca está fora de funções”.





Sturgeon relembrou que a sua posição sobre o referendo sobre a independência da Escócia do Reino Unido é “bem conhecida. Nunca fingi ter qualquer outra opção”.





Para Sturgeon, a pandemia da covid-19 foi o momento mais complicado da liderança no país.



Contratempos



Nos últimos tempos, a líder do Partido Nacional Escocês sofreu uma série de contratempos políticos, incluindo a derrota na Supremo Tribunal do Reino Unido para a realização de um novo referendo sobre a independência da Escócia.





Sturgeon é membro do Parlamento escocês desde 1999 e tornou-se líder do Partido Nacional Escocês (SNP) em 2004.



É primeira-ministra desde novembro de 2014, quando substituiu Alex Salmond após a derrota no referendo sobre a independência da Escócia.



Nicola Sturgeon defende que o seu partido lute nas próximas eleições gerais para a realização de um novo referendo. No entanto, no seio do partido tem existido alguma oposição.



Além disso, nos últimos meses existiram controvérsias sobre as reformas da mudança de género, que foram bloqueadas pelo Reino Unido.



A Escócia faz parte do Reino Unido, mas, como o País de Gales e a Irlanda do Norte, tem um Governo semiautónomo com amplos poderes sobre sectores como a saúde.