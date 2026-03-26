Nicolás Maduro regressa ao tribunal por acusações de tráfico de droga

Os procuradores federais norte-americanos alegam que Maduro liderou um “governo corrupto e ilegítimo que, durante décadas, usou o poder governamental para proteger e promover atividades ilegais, incluindo o tráfico de droga”, de acordo com os documentos apresentados em tribunal.





Tanto Nicolás Maduro como a sua mulher, Cecília Flores, capturada na mesma altura, foram presentes a tribunal a 5 de janeiro após terem sido transferidos para estabelecimentos penitenciários norte-americanos.





Ambos se afirmaram inocentes das acusações, nessa primeira audição.





Durante uma reunião de gabinete na quinta-feira, Trump repetiu acusações de que Maduro, enquanto presidente, era um “grande fornecedor de drogas que entram no nosso país”.



Trump não forneceu detalhes, mas sugeriu que as atuais acusações que Maduro enfrenta podem ser "uma fração do tipo de coisas que já fez".





A equipa de defesa de Maduro irá provavelmente argumentar que ele não pode ser processado criminalmente por ações tomadas enquanto chefe de Estado da Venezuela.



No entanto, em 2019, os EUA deixaram de reconhecer Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela, por considerarem a sua reeleição "fraudulenta".





As alegações iniciais desta audiência repetiram argumentos utilizados nas últimas semanas, de que o ex-presidente não tem direito a um advogado da sua escolha, por falta de fundos próprios, e que, devido às sanções, o governo venezuelano não pode suportar os honorários do seu advogado. Maduro tenta arquivamento

Estas razões têm sido invocadas pelos advogados de Maduro, alegando que as autoridades norte-americanas estavam a violar o “direito constitucional à assistência jurídica da sua escolha” do ex-presidente da Venezuela.



Os advogados do ex-presidente venezuelano têm afirmado que as autoridades estavam a proibir ilegalmente o governo venezuelano de pagar pela sua defesa depois do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (Ofac) do Departamento do Tesouro dos EUA ter dado inicialmente autorização para depois dar o dito por não dito, alegando "erro administrativo".





“Como resultado, o senhor Maduro, que não dispõe de recursos próprios para contratar um advogado, está a ser privado do seu direito constitucional à assistência jurídica da sua escolha”, afirmaram os seus advogados em documentos judiciais apresentados a 26 de fevereiro defendendo o arquivamento do processo.



A equipa jurídica de defesa do ex-presidente alega que as decisões do Ofac interferem no processo. apesar da "disposição e obrigação do governo da Venezuela" de suportar os custos da defesa do ex-presidente.





Lembra também que, se Maduro for impedido de financiar a sua defesa através do estado venezuelano, “os advogados signatários não poderão permanecer no caso, nem o senhor Maduro poderá ser representado por qualquer outro advogado contratado”.





A manter-se esta situação "qualquer veredicto contra o senhor Maduro seria constitucionalmente questionável”, alegaram.



Os procuradores federais de Manhattan contestam estes argumentos, referindo que, apesar de um arguido como o ex-presidente venezuelano ser normalmente autorizado a utilizar os seus próprios fundos para pagar a sua defesa, tal isenção não costuma aplicar-se a governos, par amais sob sanções. Seria “altamente invulgar”, afirmaram.

Por e contra Maduro



Antes da audiência desta quinta-feira, grupos de manifestantes concentraram-se em frente ao tribunal, para protestar a favor e contra Maduro.





Por entre o barulho, manifestantes e apoiantes entoaram cânticos, buzinaram e tocaram tambores e sinos. Uma manifestante agitava um cartaz com os dizeres “Maduro apodreça na prisão”.





Do outro lado de uma barreira metálica, as pessoas seguravam cartazes com as palavras “Libertem o Presidente Maduro”.



Na manhã de quinta-feira, em Caracas, algumas centenas de pessoas reuniram-se numa praça pública, incluindo apoiantes do partido no poder, funcionários públicos e membros de milícias civis.





Um dos presentes, o reformado Eduardo Cubillan, disse que estava ali para rezar por Maduro e Flores e condenar a violação da soberania da Venezuela durante a operação de 3 de Janeiro.





O filho político de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, tentou esta semana minimizar a situação difícil do pai.



"Está muito bem, forte – está realmente muito bem. O seu espírito está ótimo", disse aos meios de comunicação estatais na segunda-feira, afirmando que o ex-presidente estava em grande forma física por se exercitar diariamente.





Alguns especialistas afirmam que as condições dentro do centro de detenção de Nova Iorque, onde Maduro está detido, são terríveis.

