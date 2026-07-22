Nicolás Maduro vai a julgamento em Nova Iorque a partir de 1 de junho de 2027

Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos em Caracas no início do ano e está numa cadeia de Brooklyn, Nova Iorque, desde 3 de janeiro.



O antigo chefe de Estado da Venezuela enfrenta quatro acusações, incluindo narcoterrorismo.



Já a mulher, Cilia Flores, também capturada pelas forças norte-americanas, enfrenta três acusações.









Tanto Nicolás Maduro como a mulher foram capturados no iníco de janeiro na sequência de uma operação militar relâmpago que envolveu cerca de 150 aeronaves e helicópteros, para além de tropas terrestes.





Na primeira aparição em tribunal, o ex-presidente da Venezuela afirmou que era um "prisioneiro de guerra".

Após a captura de Maduro, a presidente interina Delcy Rodríguez assumiu o poder e governa sob pressão de Washington.





(com agências)

Numa carta enviada na terça-feira ao juiz Alvin Hellerstein, o procurador responsável pelo caso, pelo procurador distrital Jay Clayton,Esta decisão surge depois de o Governo dos EUA, apontando às sanções internacionais que vigoram contra o país.