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Nicolás Maduro vai a julgamento em Nova Iorque a partir de 1 de junho de 2027
O julgamento do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, retirado do país pelos EUA e acusado de tráfico de droga em Nova Iorque, irá iniciar-se a 1 de junho de 2027. O anúncio foi feito durante uma audiência preliminar perante um tribunal federal em Manhattan esta quarta-feira.
Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos em Caracas no início do ano e está numa cadeia de Brooklyn, Nova Iorque, desde 3 de janeiro.
O antigo chefe de Estado da Venezuela enfrenta quatro acusações, incluindo narcoterrorismo.
Já a mulher, Cilia Flores, também capturada pelas forças norte-americanas, enfrenta três acusações.
O antigo chefe de Estado da Venezuela enfrenta quatro acusações, incluindo narcoterrorismo.
Já a mulher, Cilia Flores, também capturada pelas forças norte-americanas, enfrenta três acusações.
Esta decisão surge depois de o Governo dos EUA ter finalmente autorizado a Venezuela a pagar os seus honorários de advogado, algo que a Administração norte-americana tinha inicialmente bloqueado, apontando às sanções internacionais que vigoram contra o país.
Tanto Nicolás Maduro como a mulher foram capturados no iníco de janeiro na sequência de uma operação militar relâmpago que envolveu cerca de 150 aeronaves e helicópteros, para além de tropas terrestes.
Na primeira aparição em tribunal, o ex-presidente da Venezuela afirmou que era um "prisioneiro de guerra".
Após a captura de Maduro, a presidente interina Delcy Rodríguez assumiu o poder e governa sob pressão de Washington.
(com agências)