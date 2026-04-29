Níveis de devastação das florestas tropicais continuam alarmantes

Esta quarta-feira foi conhecido o estado das florestas tropicais, na avaliação anual que é feita pelo observatório do instituto norte americano de recursos mundiais, o "Global Forest Watch". No ano passado, o ritmo de destruição das florestas tropicais virgens abrandou ligeiramente mas os níveis de devastação continuam alarmantes, avisam os peritos.

Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1
Anadolu via AFP

VER MAIS
As regiões tropicais perderam 4,3 milhões de hectares de floresta primária no ano passado - uma área semelhante ao tamanho da Dinamarca. É uma diminuição de 36% em relação a 2024.

O abastecimento de água e o armazenamento de carbono - atingiram um recorde histórico com a perda de 6,7 milhões de hectares.
O relatório avisa que a cada minuto o mundo perde floresta primária equivalente a 11 campos de futebol.

PUB
PUB