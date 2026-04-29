Mundo
Níveis de devastação das florestas tropicais continuam alarmantes
Esta quarta-feira foi conhecido o estado das florestas tropicais, na avaliação anual que é feita pelo observatório do instituto norte americano de recursos mundiais, o "Global Forest Watch". No ano passado, o ritmo de destruição das florestas tropicais virgens abrandou ligeiramente mas os níveis de devastação continuam alarmantes, avisam os peritos.
As regiões tropicais perderam 4,3 milhões de hectares de floresta primária no ano passado - uma área semelhante ao tamanho da Dinamarca. É uma diminuição de 36% em relação a 2024.
O abastecimento de água e o armazenamento de carbono - atingiram um recorde histórico com a perda de 6,7 milhões de hectares.
O abastecimento de água e o armazenamento de carbono - atingiram um recorde histórico com a perda de 6,7 milhões de hectares.
O relatório avisa que a cada minuto o mundo perde floresta primária equivalente a 11 campos de futebol.