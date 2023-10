Nobel da Literatura atribuído a Jon Fosse

(em atualização)





A temporada de 2023 dos prémios Nobel arrancou na segunda-feira com o anúncio do prémio na área da Medicina e prolonga-se até dia 9 de outubro, quando será conhecido o de Economia. Ao longo da semana serão anunciados os vencedores dos galardões de Física (terça-feira), Química (quarta-feira), Literatura (quinta-feira) e Paz (sexta-feira). O anúncio da distinção na área das Ciências Económicas está agendado para dia 9.



Todas as categorias serão anunciadas em Estocolmo, Suécia, exceto o Nobel da Paz que, como habitualmente, será atribuído pelo Comité Nobel Norueguês e terá como cenário o Instituto Nobel Norueguês, em Oslo.