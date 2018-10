Nobel da Paz atribuído a médico Denis Mukwege e ativista Nadia Murad

Mukwege também já foi galardoado com os prémios Olof Palme (2008), Sakharov (2014) e veio a Portugal receber o Prémio Calouste Gulbenkian em 2015.

Denis Mukwege, de 63 anos, é um ginecologista conhecido por se ter dedicado à ação humanitária na República Democrática do Congo, onde gere um hospital na cidade de Bukavu.

Especializou-se no tratamento de mulheres que foram violadas durante a guerra civil do país, tendo ajudado milhares delas ao longo de 12 anos de guerra.



Mukwege também já foi galardoado com os prémios Olof Palme (2008), Sakharov (2014) e veio a Portugal receber o Prémio Calouste Gulbenkian em 2015.



Nadia Murad, de apenas 25 anos e membro da minoria étnica Yazidi, é uma ativista de direitos humanos que em setembro de 2016 se tornou a primeira embaixadora da Boa Vontade para a Dignidade dos Sobreviventes de Tráfico Humano das Nações Unidas.

Murad foi raptada pelo autoproclamado Estado Islâmico em 2014 e e mantida como escrava sexual na cidade de Mossul. Conseguiu fugir em novembro de 2014, tendo ido parar a um campo de refugiados no norte do Iraque e, em seguida, a Estugarda, na Alemanha.



Desde então tem sido porta-voz da causa yazidi, tal como a sua amiga Lamia Haji Bachar, com a qual venceu, em conjunto, o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu em 2016.



