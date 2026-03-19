Norte da Europa lidera ranking dos mais felizes e Portugal cai mais nove posições

Sem surpresas, a Finlândia volta a liderar o ranking há nove anos consecutivos.





Seguem-se a Islândia, a Dinamarca e a Suécia.





Em quarto lugar surge a Costa Rica, o único país da América Latina que consta dos dez países mais felizes do mundo. Entre o sexto e o décimo lugar estão, por esta ordem, a Noruega, os Países Baixos, Israel, o Luxemburgo e a Suíça.





relatório sobre a felicidade Mundial é elaborado, anualmente, pelo Centro de Investigação do Bem-Estar da Universidade de Oxford e publicado na véspera do Dia Mundial da Felicidade, que se assinala a 20 de março.

Portugueses cada vez menos felizes



Portugal está ainda mais longe do pelotão da frente, de acordo com o relatório que avalia o nível de felicidade das pessoas e a perceção da qualidade de vida. A classificação também em conta o desempenho económico de um país, o estado de saúde da população, o sentimento de liberdade, assim como fatores como a generosidade das pessoas e a perceção da corrupção.





Portugal ocupa o lugar 69, sensivelmente a meio da tabela, entre a Colômbia (68) e a Croácia (70).





Os dados divulgados o ano passado já indicavam a tendência negativa. Portugal tinha caído cinco posições no ranking, passando para 60.ª posição. Agora, retrocede mais nove lugares.

Tendências gerais





Ao analisar as alterações na felicidade entre o período base de 2006–2010 e o de 2023–2025, observa-se que "existem mais países com ganhos significativos (79) do que com perdas significativas (41)", de acordo com o relatório.





Contudo, a "maioria dos países ocidentais industrializados apresenta níveis de felicidade inferiores aos registados entre 2005 e 2010".





A maioria dos oito países com quedas superiores a um ponto está em zonas de conflito armado ou nas proximidades.

O estudo envolve um total de 147 países. O