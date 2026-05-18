Nova variante de Ébola na RD Congo ainda sem vacina nem tratamento

Um novo relatório do Conselho Global de Monitorização da Preparação para Pandemias alerta que o mundo está "à beira de danos pandémicos ainda maiores", apesar das lições deixadas pelo Ebola e pela Covid-19.



O documento, divulgado em Genebra à margem da Assembleia Mundial da Saúde, conclui que os surtos de doenças infecciosas estão a tornar-se mais frequentes, mais destrutivos e mais difíceis de controlar, enquanto os investimentos em preparação sanitária não acompanham o aumento do risco global.



Criado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Banco Mundial, o painel independente afirma que fatores como tensões geopolíticas, degradação ambiental, aumento das viagens internacionais e redução da ajuda ao desenvolvimento estão a fragilizar a capacidade de resposta dos países.



O relatório analisa uma década de emergências sanitárias internacionais, do Ebola na África Ocidental à Covid-19 e à mpox, e conclui que o acesso equitativo a vacinas, testes e tratamentos piorou nos últimos anos. As vacinas contra a mpox chegaram aos países pobres quase dois anos após o início do surto, mais tarde do que aconteceu com a Covid-19.



Os especialistas alertam também para impactos políticos e sociais duradouros, incluindo perda de confiança nas instituições, polarização e ataques à ciência, fatores que tornam as sociedades menos preparadas para futuras crises.



A copresidente do painel, Kolinda Grabar-Kitarovi%u0107, afirmou que o mundo "não carece de soluções", mas sim de confiança, cooperação e liderança política.



O Conselho defende três prioridades urgentes:



- criar um sistema independente de monitorização do risco pandémico;

- garantir acesso mais justo a vacinas e tratamentos;

- reforçar o financiamento para prevenção e resposta rápida a surtos.



O painel considera que as negociações em curso sobre o futuro acordo pandémico da OMS serão um teste decisivo à capacidade de cooperação internacional antes da próxima grande crise sanitária.



Relatório - The World on the Edge: 2026 Report - disponível em:



https://gpmb.org/reports/report-2026

