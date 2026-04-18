Nova Zelândia nega vigilância militar no espaço aéreo chinês

Pequim declarou na sexta-feira que um avião de patrulha antisubmarina P-8A neozelandês realizou "operações de reconhecimento de aproximação e de hostilização no espaço aéreo" sobre o mar do Sul da China e o mar da China Oriental.

As manobras "prejudicavam os interesses da China em matéria de segurança, aumentavam os riscos de mal-entendidos e erros de avaliação e perturbavam gravemente a ordem da aviação civil no espaço aéreo em questão", afirmou então um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês durante uma conferência de imprensa.

"Estas atividades não visam a China, mas têm como objetivo vigiar as violações das sanções da ONU contra a Coreia do Norte, que de facto ocorrem no mar da China Oriental e no mar do sul da China", afirmou um porta-voz do exército neozelandês.

"A tripulação das Forças de Defesa da Nova Zelândia agiu de forma profissional e em conformidade com o direito internacional e os procedimentos da aviação civil em vigor na região", acrescentou.

A defesa neozelandesa "analisou as rotas percorridas e todas as informações disponíveis" e não dispõe de quaisquer dados que indiquem que tenham perturbado a aviação civil", ainda segundo o porta-voz, que indicou que se realizou "um diálogo" entre Wellington e Pequim sobre este assunto.