Nova Zelândia. Partido Maori quer "divórcio" da monarquia britânica

No domingo celebrou-se o dia nacional da Nova Zelândia, que marca o aniversário da assinatura inicial, a 6 de fevereiro de 1840, do Tratado de Waitangi ou Te Tiriti o Waitangi, considerado o documento fundador da nação e que deu aos maoris os mesmos direitos dos súbditos britânicos, oferecendo proteção às suas terras. Coincidentemente, comemorou-se, no Reino Unido, o 70º aniversário da coroação da Rainha Isabel II.E, no contexto do feriado nacional neozelandês,, afirmou Rawiri Waititi, acrescentando que isso não significa eliminar completamente com os laços com a monarquia britânica”.

Já Debbie Ngarewa-Packer declarou que é necessária uma transformação constitucional “para restaurar a soberania absoluta de tangata whenua”. A também líder do Partido Maori considera que esta é a “única maneira da nação funcionar”, com os maoris a “afirmarem os seus direitos de autogestão, autodeterminação e autogovernação em todos os domínios”.

Quase 50% dos neozelandeses não querem cortar com realeza

O Tratado de Waitangi, assinado há 182 anos, garantiu a proteção dos povos aborígenes contra a coroa britânica na época. No entanto, nos primeiros 100 anos depois de ter sido assinado, os maoris perderam 90 por cento das suas terras para vendas baratas, confiscos e ações legais. Por isso, os maoris consideram que o tratado foi violado diversas vezes e querem agora resolver estas disputas com a família real britânica.



O apelo de Te Pati Māori, o Partido Maori, segue as recomendações do Matike Mai, um grupo independente de especialistas constitucionais e líderes maoris que, em 2016, consultou os maoris com o objetivo de implementar um modelo para uma Constituição inclusiva.



No domingo, o co-presidente da Assembleia dos Primeiros Povos de Victoria, Marcus Stewart, afirmou que “há muita gente na Austrália que poderia aprender com a experiência em Aotearoa, na Nova Zelândia”.



“A mim, parece-me que as pessoas em Aotearoa geralmente estão mais dispostas a aprender e abraçar a cultura maori do que as pessoas na Austrália quando se trata da cultura aborígene”.



A Primeira Assembleia Popular de Victoria está, atualmente, a negociar com o governo uma forma de permitir uma futura elaboração de Tratados para Proprietários Tradicionais. Segundo Stewart, além de garantir “mudanças estruturais significativas” para melhorar a vida dos aborígenes”, o processo do Tratado aproximará “todos os vitorianos, proporcionando oportunidades para aprofundar a ligação das pessoas com o país e a compreensão da história e cultura aborígenes”.



Na opinião de Ngarewa-Packer, a política de Mana Motuhake do Partido Maori mostrou como a reforma constitucional podia ser alcançada.



“Isso incluiria estabelecer um parlamento maori e implementar todas as recomendações de Matike Mai para a transformação constitucional”, disse a deputada maori. “Também reviríamos o processo do acordo do Tratado e devolveríamos a terra para whanau [famílias], hapū [clãs] e iwi [membros da comunidade]”.



"O Tratado é a base de uma relação viva e em evolução entre tangata whenua e a Coroa", acrescentou.





Não é a primeira vez que se debate, no Parlamento, a possibilidade de a Nova Zelândia se tornar numa república.



Mas, de acordo com os inquéritos de Colmar Brunton, em 2021, apenas um terço dos neozelandeses quer cortar os laços com a monarquia britânica. Pelo menos 47 por cento da população quer manter um monarca do Reino Unido como chefe de Estado da Nova Zelândia e 20 por cento respondeu que não sabia o que preferia.