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Novas regras europeias para a IA entram hoje em vigor
Entram este domingo em vigor as novas regras europeias para a Inteligência Artificial. Há novas obrigações, sobretudo em matéria de transparência.
Foto: Reuters
O regulamento vai monitorizar a utilização de sistemas de Inteligência Artificial, tais como a publicação de material sexualmente explícito, fotos e vídeos falsos e ameaças cibernéticas a infraestruturas públicas.
Vai ser aplicado pelo Departamento Europeu para a Inteligência Artificial, em conjunto com as autoridades nacionais.