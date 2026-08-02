Novas regras europeias para a IA entram hoje em vigor

Foto: Reuters

A partir de agora passam a existir normas, fiscalização e multas.



O regulamento vai monitorizar a utilização de sistemas de Inteligência Artificial, tais como a publicação de material sexualmente explícito, fotos e vídeos falsos e ameaças cibernéticas a infraestruturas públicas.



Vai ser aplicado pelo Departamento Europeu para a Inteligência Artificial, em conjunto com as autoridades nacionais.

