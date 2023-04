Nove robôs vão responder a jornalistas em conferência de imprensa inédita

De acordo com a agência, que funciona como um ramo das Nações Unidas especializado em tecnologia, um grupo de robôs com forma humana e capazes de interagir com pessoas vai responder a perguntas de órgãos de comunicação social, num evento inédito no mundo que decorrerá em Genebra, entre 6 e 7 de julho.

Além disso, cerca de 40 robôs, projetados para realizar várias tarefas, como apagar incêndios, construir casas ou cuidados de saúde, estarão presentes com os seus criadores para demonstrarem as suas capacidades aos participantes na cimeira, que é pública, mas requer uma inscrição prévia.

Um porta-voz do UIT especificou que entre os robôs que vão interagir com jornalistas estará Beonmi, o primeiro robô humanoide totalmente funcional para uso geral e Nadine, um dos humanoides sociais mais realistas que existem.

Estará também Sophia, um robô inovador que atua como embaixador de uma organização das Nações Unidas dedicada à promoção do desenvolvimento, Ai-Da Robot, um robô artista considerado "ultra-realista", e Grace, um dos mais avançados na área da saúde.

Com esta cimeira sobre inteligência artificial, a UIT pretende demonstrar que as novas tecnologias podem ajudar a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, delineados pelas Nações Unidas com o horizonte de 2030, nomeadamente em áreas como a luta contra a crise climática e a resposta humanitária em contextos de crise.