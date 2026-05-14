Novo apagão deixa leste de Cuba sem eletricidade





Os repetidos apagões estão a causar agitação social. De acordo com a agência France Presse, na última madrugada, em Havana, moradores de vários bairros da capital bateram panelas e frigideiras para manifestar a sua frustração com os cortes de energia que podem durar mais de 20 horas. Situação idêntica aconteceu em San Miguel del Pádron, um subúrbio da capital cubana, com dezenas de pessoas em protesto.





A ilha de 9,6 milhões de habitantes enfrenta uma grave crise energética desde meados de 2024, agravada pelo bloqueio petrolífero imposto por Washington desde o início deste ano.





Desde o final de janeiro, apenas um petroleiro russo, transportando 100 mil toneladas de crude, foi autorizado a atracar em Cuba. Esse combustível já se esgotou, anunciou o governo cubano nesta quinta-feira.





Havana responsabiliza pela situação, enquanto os Estados Unidos afirmam que a crise energética decorre de uma má gestão económica interna.





O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba veio dizer esta quinta-feira que o país está pronto para considerar a proposta de ajuda de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos.





"Estamos prontos para ouvir os detalhes da proposta e como seria implementada", afirmou Bruno Rodriguez na rede social X.





Por primera vez, el gobierno de #EEUU formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a #Cuba valorado en 100 millones de dólares.



Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las… pic.twitter.com/GjOhrfkupt — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 14, 2026



O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, reiterou a oferta dos EUA na quarta-feira, sob a condição de que a ajuda seja distribuída pela Igreja Católica, sem passar pelo Governo comunista.

Esteocorre numa altura em que o país,, reconheceu umac/AFP