Novo ataque a escola na Turquia faz quatro mortos e 20 feridos

Este ataque numa instituição de ensino na província de Kahramanmaras aconteceu um dia depois de um ex-aluno ter atacado uma escola da província vizinha Siverek, ferindo 16 pessoas.

"Infelizmente, temos a lamentar quatro mortes. Entre as vítimas estão um professor e três estudantes. Temos também 20 feridos", disse o governador Mükerrem Ünlüer.



As autoridades indicam que, no ataque desta quarta-feira, há a registar quatro mortos e 20 feridos. O governador da província de Kahramanmaraş afirmou queSegundo as autoridades, o adolescentes empunhava armas pertencentes ao pai e disparou contra estudantes e professores que estavam em duas salas de aula da escola, acabando por ser morto., disse Ünlüer aos jornalistas.As autoridades enviaram polícias e ambulâncias para a escola e imagens de vídeo do local mostram pelo menos duas pessoas a serem colocadas em ambulâncias à porta da escola. Os pais que souberam do incidente dirigiram-se logo para a escola.O ministro da Justiça, Akin Gurlek, adiantou já à imprensa local queJá na terça-feira, 16 pessoas, a maioria das quais estudantes, ficaram feridas quando um antigo aluno disparou tiros contra outra escola secundária da província vizinha de Sanliurfa.