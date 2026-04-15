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Novo ataque a escola na Turquia faz quatro mortos e 20 feridos
É o segundo ataque esta semana numa escola secundária na Turquia. Quatro pessoas morreram, dos quais três estudantes, depois de um aluno ter disparado tiros.
Este ataque numa instituição de ensino na província de Kahramanmaras aconteceu um dia depois de um ex-aluno ter atacado uma escola da província vizinha Siverek, ferindo 16 pessoas.As autoridades indicam que, no ataque desta quarta-feira, há a registar quatro mortos e 20 feridos. O governador da província de Kahramanmaraş afirmou que entre as vítimas mortais estão um professor e três alunos, no ataque à Escola Secundária Ayser Çalık."Infelizmente, temos a lamentar quatro mortes. Entre as vítimas estão um professor e três estudantes. Temos também 20 feridos", disse o governador Mükerrem Ünlüer.
Segundo as autoridades, o adolescentes empunhava armas pertencentes ao pai e disparou contra estudantes e professores que estavam em duas salas de aula da escola, acabando por ser morto. Ainda não se sabe o que motivo o ataque.
"Um aluno chegou à escola com armas que acreditamos pertencerem ao pai, dentro da mochila. Ele entrou em duas salas de aula e abriu fogo aleatoriamente, causando feridos e mortos", disse Ünlüer aos jornalistas.
As autoridades enviaram polícias e ambulâncias para a escola e imagens de vídeo do local mostram pelo menos duas pessoas a serem colocadas em ambulâncias à porta da escola. Os pais que souberam do incidente dirigiram-se logo para a escola.
O ministro da Justiça, Akin Gurlek, adiantou já à imprensa local que já foi aberta uma uma investigação sobre o tiroteio.
Já na terça-feira, 16 pessoas, a maioria das quais estudantes, ficaram feridas quando um antigo aluno disparou tiros contra outra escola secundária da província vizinha de Sanliurfa.
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