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Novo ataque a escola na Turquia faz quatro mortos e 20 feridos

Novo ataque a escola na Turquia faz quatro mortos e 20 feridos

É o segundo ataque esta semana numa escola secundária na Turquia. Quatro pessoas morreram, dos quais três estudantes, depois de um aluno ter disparado tiros.

Inês Moreira Santos - RTP /
Sukru Dolas - Reuters

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Este ataque numa instituição de ensino na província de Kahramanmaras aconteceu um dia depois de um ex-aluno ter atacado uma escola da província vizinha Siverek, ferindo 16 pessoas.

As autoridades indicam que, no ataque desta quarta-feira, há a registar quatro mortos e 20 feridos. O governador da província de Kahramanmaraş afirmou que entre as vítimas mortais estão um professor e três alunos, no ataque à Escola Secundária Ayser Çalık."Infelizmente, temos a lamentar quatro mortes. Entre as vítimas estão um professor e três estudantes. Temos também 20 feridos", disse o governador Mükerrem Ünlüer.


Segundo as autoridades, o adolescentes empunhava armas pertencentes ao pai e disparou contra estudantes e professores que estavam em duas salas de aula da escola, acabando por ser morto. Ainda não se sabe o que motivo o ataque. 

"Um aluno chegou à escola com armas que acreditamos pertencerem ao pai, dentro da mochila. Ele entrou em duas salas de aula e abriu fogo aleatoriamente, causando feridos e mortos", disse Ünlüer aos jornalistas.

As autoridades enviaram polícias e ambulâncias para a escola e imagens de vídeo do local mostram pelo menos duas pessoas a serem colocadas em ambulâncias à porta da escola. Os pais que souberam do incidente dirigiram-se logo para a escola. 

O ministro da Justiça, Akin Gurlek, adiantou já à imprensa local que já foi aberta uma uma investigação sobre o tiroteio.

Já na terça-feira, 16 pessoas, a maioria das quais estudantes, ficaram feridas quando um antigo aluno disparou tiros contra outra escola secundária da província vizinha de Sanliurfa.

 

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