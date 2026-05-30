Novo ataque no Pacífico. EUA atingem embarcação e matam três tripulantes

O Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares norte-americanas na região da América Latina ao sul do México e no Caribe, divulgou um vídeo que supostamente mostra o ataque.





A argumentação é, mais uma vez, de que a embarcação estava "envolvida em operações de narcotráfico" e era operada por uma organização terrorista.





A operação foi realizada pelo Comando Sul no âmbito da operação Lanza del Sur, quando a embarcação navegava em águas internacionais do Pacífico, nas proximidades da Colômbia. O ataque causou a morte de três homens identificados pelo comando militar como "narcoterroristas", não se registando baixas entre as forças norte-americanas.







Este foi o terceiro ataque deste tipo esta semana; o primeiro, noticiado na terça-feira, deixou dois sobreviventes, situação pouco comum nestas operações.







Esta operação de combate ao narcotráfico está em curso desde setembro de 2025 mas nunca foram apresentadas provas de transporte de drogas. Já morreram nestes ataques norte-americanos mais de 200 pessoas.







