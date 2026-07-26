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Novo ataque russo a Kiev faz 14 mortos em várias zonas da capital
Um novo ataque da Rússia à capital da Ucrânia provocou 14 mortes. Mísseis balísticos atingiram três zonas de Kiev. O ataque surge numa altura em que Volodymyr Zelensky abre uma nova frente ao atacar, pela primeira vez, navios iranianos no Mar Cáspio.
Os números são ucranianos, que não divulgam as suas próprias baixas, que no entanto são estimadas por diversas observatórios europeus do conflito em cerca de metade.
Zelensky tem tentado um novo rumo para a guerra e ataca cada vez mais no interior da Rússia.
E numa tentativa fazer com que os russos comuns sintam mais a guerra, visam agora os armazéns da maior empresa de comércio eletrónico do país. A WidBarries começa a ter dificuldade de fazer chegar encomendas em todo o país.
Os russos usam também novas táticas: pequenos mísseis de cruzeiro conhecidos por bombas a jato.