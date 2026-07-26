Novo ataque russo a Kiev faz 14 mortos em várias zonas da capital

Desde o início da guerra, que dura há 1.615 dias, a Rússia terá perdido quase um milhão e 439 mil soldados entre mortos e feridos. Em média serão praticamente 900 por dia.



Os números são ucranianos, que não divulgam as suas próprias baixas, que no entanto são estimadas por diversas observatórios europeus do conflito em cerca de metade.



Zelensky tem tentado um novo rumo para a guerra e ataca cada vez mais no interior da Rússia.



E numa tentativa fazer com que os russos comuns sintam mais a guerra, visam agora os armazéns da maior empresa de comércio eletrónico do país. A WidBarries começa a ter dificuldade de fazer chegar encomendas em todo o país.



Os russos usam também novas táticas: pequenos mísseis de cruzeiro conhecidos por bombas a jato.