Novo balanço. Ataques russos na Ucrânia provocam pelo menos 18 mortos

Zelensky pede ajuda na defesa aérea





Na reação a estes ataques, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu apoio aos Estados Unidos na defesa aérea do país, apelando especificamente ao fornecimento de mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot.





"Um ataque em grande escala e uma declaração absolutamente clara da Rússia: se a Ucrânia não estiver protegida contra mísseis balísticos e outros ataques com mísseis, estes ataques vão continuar", vincou Zelensky.





Em Kiev, o ataque ocorrido durante a noite deixou mais de 140 mil residentes sem energia, indicou a empresa DTEK à agência Reuters esta terça-feira, sendo que 110 mil já viram a energia restabelecida. Dois engenheiros desta empresa ficaram feridos.

"Única carta da manga é o terror"





O MNE ucraniano também reagiu a estes ataques, considerando que Moscovo "está a perder no campo de batalha".



"Putin é um criminoso de guerra e um falhado cuja única carta na manga é o terror", disse o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andriy Sybiga, através da rede social X.





Na semana passada, o Kremlin tinha alertado que pretendia realizar "ataques sistemáticos" contra alvos em Kiev em resposta a um ataque com um drone a uma zona residencial na região ucraniana de Luhansk, controlada pela Rússia, que matou 21 pessoas.





Esta terça-feira, o exército russo confirmou o lançamento de "um ataque massivo com armas aéreas, terrestres e marítimas de longo alcance e precisão, incluindo mísseis hipersónicos e drones".



, indicou o presidente da Câmara da capital, Vitali Klitschko., segundo informou o governador regional Oleksandr Hanzha através da aplicação de mensagens Telegram.A Força Aérea da Ucrânia adiantou que a Rússia lançou 656 drones e 73 mísseis durante a noite, visando principalmente Kiev.