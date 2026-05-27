Mundo
Novo chefe-militar do Hamas alvejado em ataque de Israel
Israel atacou o novo líder militar do Hamas. Após o ataque, o gabinete de Benjamin Netanyahu não confirmou a morte.
O Hamas ainda não se pronunciou.
A notícia que surge numa altura em que se intensifica a pressão militar em Gaza, com uma ofensiva terrestre além de aérea. Três pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas depois de um ataque israelita que destruiu um andar de um prédio residencial.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, adiantou que Israel eliminou desde o início de março 2.500 "terroristas do Hezbollah" no Líbano, garantindo que as operações vão continuar até estar garantida a "plena segurança" dos israelitas.
O governante referiu na rede social X que desde a `Operação Rugido do Leão`, o ataque conjunto com os Estados Unidos contra o Irão, lançado em 28 de fevereiro, foram eliminado cerca de 2.500 "terroristas do Hezbollah", sendo que a morte de 700 destes ocorreu durante o cessar-fogo com o Líbano.
"Mais do que em toda a Segunda Guerra do Líbano", frisou Netanyahu.
O primeiro-ministro israelita salientou ainda que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) estão "a concluir a destruição das infraestruturas terroristas próximas" das comunidades israelitas.
"Grandes contingentes das Forças de Defesa de Israel (IDF) estão a operar bem dentro do território (libanês), assumindo o controlo de áreas e fortificando a zona de segurança", vincou.
Netanyahu apontou ainda que Israel não vai "parar de lutar num único instante" contra o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah até estar garantida "a plena segurança dos cidadãos de Israel".
Farhan Haq, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, salientou hoje que as forças de manutenção da paz da ONU no Líbano detetaram 91 violações do espaço aéreo no dia anterior, o número mais elevado desde a entrada em vigor do acordo.
Citou ainda 399 ataques com `rockets` atribuídos ao exército israelita e 11 trajetórias de projéteis atribuídas ao Hezbollah.
c/Lusa
O governante referiu na rede social X que desde a `Operação Rugido do Leão`, o ataque conjunto com os Estados Unidos contra o Irão, lançado em 28 de fevereiro, foram eliminado cerca de 2.500 "terroristas do Hezbollah", sendo que a morte de 700 destes ocorreu durante o cessar-fogo com o Líbano.
"Mais do que em toda a Segunda Guerra do Líbano", frisou Netanyahu.
O primeiro-ministro israelita salientou ainda que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) estão "a concluir a destruição das infraestruturas terroristas próximas" das comunidades israelitas.
"Grandes contingentes das Forças de Defesa de Israel (IDF) estão a operar bem dentro do território (libanês), assumindo o controlo de áreas e fortificando a zona de segurança", vincou.
Netanyahu apontou ainda que Israel não vai "parar de lutar num único instante" contra o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah até estar garantida "a plena segurança dos cidadãos de Israel".
Farhan Haq, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, salientou hoje que as forças de manutenção da paz da ONU no Líbano detetaram 91 violações do espaço aéreo no dia anterior, o número mais elevado desde a entrada em vigor do acordo.
Citou ainda 399 ataques com `rockets` atribuídos ao exército israelita e 11 trajetórias de projéteis atribuídas ao Hezbollah.
c/Lusa