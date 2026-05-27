Novo chefe-militar do Hezbollah alvejado em ataque de Israel

Mas, segundo a imprensa israelita, as avaliações iniciais indicam que o recém-nomeado chefe militar do Hamas foi morto num ataque das Forças de Defesa de Israel na Cidade de Gaza.O Hamas ainda não se pronunciou.A notícia que surge numa altura em que se intensifica a pressão militar em Gaza, com uma ofensiva terrestre além de aérea.

Três pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas depois de um ataque israelita que destruiu um andar de um prédio residencial.





O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, adiantou que Israel eliminou desde o início de março 2.500 "terroristas do Hezbollah" no Líbano, garantindo que as operações vão continuar até estar garantida a "plena segurança" dos israelitas.



O governante referiu na rede social X que desde a `Operação Rugido do Leão`, o ataque conjunto com os Estados Unidos contra o Irão, lançado em 28 de fevereiro, foram eliminado cerca de 2.500 "terroristas do Hezbollah", sendo que a morte de 700 destes ocorreu durante o cessar-fogo com o Líbano.



"Mais do que em toda a Segunda Guerra do Líbano", frisou Netanyahu.



O primeiro-ministro israelita salientou ainda que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) estão "a concluir a destruição das infraestruturas terroristas próximas" das comunidades israelitas.



"Grandes contingentes das Forças de Defesa de Israel (IDF) estão a operar bem dentro do território (libanês), assumindo o controlo de áreas e fortificando a zona de segurança", vincou.



Netanyahu apontou ainda que Israel não vai "parar de lutar num único instante" contra o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah até estar garantida "a plena segurança dos cidadãos de Israel".



Farhan Haq, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, salientou hoje que as forças de manutenção da paz da ONU no Líbano detetaram 91 violações do espaço aéreo no dia anterior, o número mais elevado desde a entrada em vigor do acordo.



Citou ainda 399 ataques com `rockets` atribuídos ao exército israelita e 11 trajetórias de projéteis atribuídas ao Hezbollah.



c/Lusa

