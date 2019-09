Novo Governo italiano toma posse na quinta-feira

RTP04 Set, 2019, 16:13 / atualizado em 04 Set, 2019, 16:19 | Mundo

O novo Governo italiano já teve luz verde. O Movimento 5 Estrelas (M5S) e o Partido Democrático (PD) chegaram a um acordo para a formação de um novo executivo, com Giuseppe Conte enquanto primeiro-ministro.



O primeiro Governo de Conte, após 14 meses em funções, entrou em colapso em agosto, quando o ministro do Interior, Matteo Salvini, retirou o seu partido (Liga) da coligação populista, numa tentativa frustrada de desencadear eleições antecipadas para que o próprio pudesse alcançar a liderança.

A cerimónia de tomada de posse está prevista para quinta-feira, no palácio presidencial italiano, pelas 10h00.

Na passada terça-feira, 79,3 por cento dos militantes do M5S votaram na plataforma digital do partido a favor da formação de um novo executivo em coligação com o PD, afastando as hipóteses de eleições antecipadas.



Com esta votação levada a cabo por cerca de 79 mil militantes inscritos no M5S, ficou resolvido o único obstáculo à coligação governamental, depois de Conte ter conseguido compatibilizar, no final de várias reuniões, as propostas programáticas do seu partido, M5S, e do PD.

Distribuição das pastas

Entretanto, o Presidente italiano, Sergio Mattarela, aceitou esta quarta-feira a lista apresentada por Giuseppe Conte que distribui as pastas pelos ministros do novo Governo. O primeiro-ministro italiano irá anunciar ainda esta quarta-feira o seu novo executivo.



Destaca-se a ministra Luciana Lamorgese que irá ocupar o cargo de ministra do Interior, pasta que estava entregue ao vice-ministro italiano, Matteo Salvini.



Espera-se que a ocupação de Lamorgese no cargo de ministra do Interior se reflita numa revolução no Governo italiano, considerando as ideologias opostas da ministra e de Salvini.



A atual presidente da Câmara de Milão apresenta-se como uma defensora da abertura das relações com a Europa nas questões da migração, sendo apologista da integração de migrantes. Matteo Salvini, por seu lado, assume uma posição oposta, depois de ultimamente recusar a entrada de embarcações com migrantes em Itália.





Luigi di Maio, líder do M5s assumirá a pasta de ministro dos Negócios Estrangeiros e Lorenzo Guerini, membro do Partido Democrático, será o novo ministro da Defesa.