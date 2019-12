Novo primeiro-ministro cubano conhecido a 20 de dezembro

O Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, será responsável por nomear o primeiro-ministro, cargo contemplado na nova Constituição cubana, promulgada em abril passado.

O cargo de primeiro-ministro tinha sido abolido na anterior Carta Magna (1976), bem como o de Presidente da República, que também foi restaurado, substituindo o de presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros.

Miguel Diaz-Canel, de 59 anos, governou como chefe dos Conselhos de Estado e de Ministros desde abril de 2018 até outubro último, quando foi reeleito pela Assembleia Nacional para ocupar o novo cargo de Presidente da República.

De acordo com as disposições da nova Constituição, o chefe de Estado tem três meses para propor à Assembleia o novo primeiro-ministro, cargo ocupado pela última vez por Fidel Castro, entre 1959 e 1976.

As principais tarefas confiadas ao primeiro-ministro da ilha serão a representação do Governo e o controlo do desempenho das atividades dos organismos da administração central do Estado, das entidades nacionais e das administrações locais.

O primeiro-ministro está igualmente habilitado a assumir, a título excecional e temporário, a direção de qualquer agência estatal.