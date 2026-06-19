Novo primeiro-ministro de Cabo Verde promete "resultados, sem desculpas"

Segundo referiu, "o único caminho é trabalhar, cumprir a palavra dada e honrar os compromissos assumidos perante o povo cabo-verdiano. O único caminho é produzir resultados, sem desculpas e sem desvios", disse, ao lado do elenco governamental, após todos serem empossados pelo chefe de Estado, José Maria Neves.

"É por isso que quero deixar uma mensagem clara aos membros deste novo Governo. Meus companheiros, o trabalho é tudo o que nos espera. Trabalho, trabalho, trabalho", acrescentou o líder do executivo e presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), vencedor com maioria absoluta das eleições legislativas de 17 de maio.

Francisco Carvalho disse que os resultados da governação devem surgir, "com as condições" que houver.

"Somos todos filhos desta terra, conhecemos a realidade, sabíamos o que nos aguardava. Não haverá espaço para justificações assentes na falta de condições ideais", rematou, dizendo que só assim se fomenta a confiança dos cidadãos na política e nos políticos.

Os resultados devem seguir um objetivo: "nenhum cabo-verdiano pode ficar para trás", recuperando o lema de campanha, "Cabo Verde para todos", disse, defendendo que é possível garantir a satisfação das necessidades básicas de todos os cabo-verdianos e lançar bases para novas respostas estruturais.

No detalhe, Francisco Carvalho reafirmou as apostas no acesso gratuito aos cuidados de saúde, à universidade pública, à formação profissional e a construção de um sistema de transportes acessível.

O primeiro-ministro quer ainda inverter a "sangria de jovens" que diariamente procuram na emigração as oportunidades que quer que passem a encontrar em casa.

Francisco Carvalho agradeceu a Deus, à família, em especial à esposa Odeth Carvalho, bem como a Janira Hopffer Almada, antiga presidente do PAICV (atual presidente da Assembleia Nacional) por o apoiar internamente a candidatar-se à Câmara da Praia, em 2020, lançando-o no percurso que culminou hoje na tomada de posse como primeiro-ministro.

Participaram na cerimónia, que incluiu depois uma sessão de cumprimentos, os representantes de diversas instituições e corpo diplomático, bem como os membros do Governo cessante, do Movimento para a Democracia (MpD).

No final, em declarações aos jornalistas, Francisco Carvalho justificou que acumula a pasta das Finanças visando "garantir que as grandes prioridades vão continuar a ser as grandes prioridades".

"Fazer com que, de facto, nos mantenhamos alinhados em relação àquilo que prometemos durante a campanha eleitoral, que resultou da avaliação que fizemos à sociedade cabo-verdiana", referiu.