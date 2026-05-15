Novo primeiro-ministro do Iraque quer monopólio estatal sobre armas

O programa de Governo de Zaidi, que recebeu na quinta-feira um voto de confiança do Parlamento, inclui "a reforma das forças de segurança, limitando o controlo estatal sobre as armas e reforçando as capacidades das forças de segurança", segundo a agência de notícias oficial INA, que citou o serviço de imprensa do Parlamento.

Os Estados Unidos, que mantêm uma influência significativa na política iraquiana, têm vindo a pressionar Bagdade há meses para desarmar as milícias pró-Irão, que classificaram como organizações terroristas.

O Parlamento "concedeu a sua confiança ao Governo do primeiro-ministro Ali Faleh al-Zaidi e ao seu programa", adiantou o gabinete do primeiro-ministro em comunicado.

Zaidi, um empresário de 40 anos nomeado em 27 de abril, é considerado uma figura consensual após a demissão do ex-primeiro-ministro Nouri al-Maliki, sob pressão de Washington.

Conta com o apoio do Quadro de Coordenação, uma aliança de fações xiitas que detém a maioria no Parlamento e mantêm relações com o Irão a diferentes níveis.

No Iraque, um Governo obtém um voto de confiança quando o Parlamento aprova a maioria dos ministros.

A presidência, um cargo em grande parte cerimonial, é ocupada por um curdo, o primeiro-ministro por um xiita e a presidência do Parlamento por um sunita.

Espera-se que o governo de Zaidi tenha 23 pastas ministeriais, mas a equipa ainda está incompleta, dado que vários cargos ainda estão a ser negociados entre os partidos, seis meses após as eleições parlamentares.

Catorze ministros foram aprovados por voto de "maioria absoluta" dos membros do parlamento, segundo a INA.

Em janeiro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou retirar todo o apoio a Bagdade caso Nouri al-Maliki, considerado próximo do Irão, regressasse ao poder.

Zaidi é pouco conhecido nos meios políticos. Banqueiro e proprietário de uma cadeia de televisão, nunca tinha ocupado um cargo no governo.

O Iraque tem sido, desde há muito, palco de conflitos indiretos entre os Estados Unidos e o Irão, com os sucessivos governos a negociarem um equilíbrio delicado entre estes dois parceiros, que são inimigos.

Durante a guerra contra o Irão, iniciada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel, os interesses norte-americanos no Iraque foram alvo de centenas de ataques aéreos atribuídos a milícias pró-Irão, contra os quais as Forças Armadas norte-americanas retaliaram, matando dezenas de combatentes.

Washington, que mantém tropas no Iraque desde a invasão de 2003 para derrubar o regime do ex-ditador Saddam Hussein, há muito que exige que as autoridades iraquianas desarmem estes grupos pró-Irão, que considera organizações terroristas.