Novo surto de ébola já provocou 65 mortos na RDCongo

Em comunicado, o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da UA disse que os casos foram registados principalmente nas zonas de Mongwalu e Rwampara, na província de Ituri (leste).

A RDCongo, país vizinho de Angola, sofreu outro surto de ébola entre setembro e dezembro de 2025, que provocou 45 mortes e 64 casos na província de Kasai (centro).