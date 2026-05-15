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Novo surto de ébola já provocou 65 mortos na RDCongo
A República Democrática do Congo (RDCongo) declarou um novo surto de ébola que já fez pelo menos 65 mortos, com mais 246 casos suspeitos, avançou hoje a agência de saúde pública da União Africana (UA).
Em comunicado, o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da UA disse que os casos foram registados principalmente nas zonas de Mongwalu e Rwampara, na província de Ituri (leste).
A RDCongo, país vizinho de Angola, sofreu outro surto de ébola entre setembro e dezembro de 2025, que provocou 45 mortes e 64 casos na província de Kasai (centro).