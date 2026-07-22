Número de eleitores brasileiros em Portugal para as eleições gerais sobe para 134 mil

Nas eleições de 2022, o número de brasileiros recenseados em Portugal cifrava-se em 80.896.

Para as eleições deste ano - com primeira volta agendada para 04 de outubro e a segunda para 25 do mesmo mês -, Lisboa é o maior colégio eleitoral, com o Porto em terceiro, apenas atrás da cidade norte-americana de Boston.

Lisboa registou o maior crescimento de eleitores entre 2022 e 2026: passou de 45,3 mil para mais de 78 mil, num aumento de 74%.

Já o Porto também teve um aumento expressivo, de 58%, passando de 30 mil para 47,6 mil eleitores.

Portugal representa 14,67% dos 918,9 mil eleitores brasileiros no exterior, apenas atrás dos Estados Unidos, que representam 28,89% do total.

Em declarações hoje à Lusa, o cônsul do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, assegurou que a diplomacia brasileira está preparada para lidar com o aumento de 66,63% de eleitores, em Portugal, especialmente em Lisboa.

"Desde o ano passado, conseguimos ampliar o número de locais de votação em negociação direta com a Reitoria [da Universidade de Lisboa]: vão ser a Faculdade de Direito, a Faculdade de Letras e a Reitoria da Universidade de Lisboa", frisou, explicando que os locais de votação passam de um para três.

O diplomata garantiu que já está em marcha todo o trabalho logístico de preparação, de capacitação, de capacitação de voluntários, incluindo reuniões de trabalho com a Câmara Municipal de Lisboa, com os bombeiros, com a polícia, entre outras.

"Não tenho nenhuma dúvida de que todo esse esforço vai ser coberto de êxito, porque estamos aqui para assegurar o direito de votar e que é o esteio de toda a nossa democracia", sublinhou.

Ainda de acordo com os dados do consulado, a grande maioria dos eleitores em Portugal tem entre 25 e 49 anos, sendo que a maioria (57%) são mulheres.

Segundo os dados oficiais, 63% dos eleitores recenseados no país têm ou o ensino secundário ou o superior, completo.

Este ano, os eleitores brasileiros vão às urnas escolher políticos para os cargos de Presidente do Brasil, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

O Brasil entrou na segunda-feira numa nova fase da corrida presidencial, na qual 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar, com o início dos congressos partidários destinados a oficializar os candidatos às eleições, numa altura em que as sondagens dão vantagem ao Presidente, Lula da Silva, sobre o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Embora as eleições se apresentem como um duelo entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, outros partidos, sobretudo no campo conservador, também irão apresentar os seus candidatos à Presidência, entre os quais Romeu Zema, ex-governador do estado de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, ex-governador do estado de Goiás.