Número de execução de pessoas é o mais baixo da década

Em geral todos os países reduziram o número de execuções.



Apesar do balanço positivo, a Amnistia Internacional sublinha, como conta a jornalista Marta Pacheco, que ainda há casos muito preocupantes.



De acordo com a Amnistia no topo da tabela estão China, Irão, Arábia Saudita, Vietname e Iraque.

Outros dados deste relatório:



Execuções no Irão passaram de 507 para 253





- Execuções no Iraque passaram de 125 para 52





- Execuções no Paquistão passaram de 60 para 14





- Execuções na Somália passaram de 24 para 13





- Burkina Faso aboliu a pena de morte





- Gâmbia e Malásia adotaram moratória para a pena de morte





