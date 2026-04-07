Número de mortes devido às chuvas em Angola sobe para 42

De acordo com as informações recolhidas pela Lusa, até ao momento perderam a vida em consequência das chuvas torrenciais do passado fim de semana pelo menos 42 pessoas: 12 em Luanda, 24 em Benguela, segundo o governo daquela província, quatro no Cuanza Sul e dois em Malanje, segundo a proteção civil.

O número de pessoas mortas devido às chuvas em Luanda aumentou de três para 12, registando-se ainda três desaparecidos, segundo os últimos dados divulgados pelo Governo Provincial de Luanda.

O governador da capital, Luís Nunes, reuniu na segunda-feira a Comissão Provincial de Proteção Civil, com o objetivo de avaliar o impacto das chuvas intensas.

Além das mortes, entre os principais danos registados destacam-se habitações danificadas, quedas de árvores, transbordo de bacias de retenção, deslizamentos de terras e o agravamento de ravinas nos 16 municípios da capital angolana.

As administrações municipais estão a levar a cabo trabalhos de sucção de águas pluviais, apoio às famílias afetadas, operações de limpeza e desobstrução de coletores, remoção e poda de árvores, bem como ações de sensibilização junto das comunidades, segundo uma nota divulgada nas redes sociais do Governo Provincial de Luanda.

Na segunda-feira, o Presidente angolano manifestou profunda preocupação com os estragos provocados pelas chuvas intensas que atingiram várias regiões do país nos últimos dias e disse que as autoridades estão numa corrida contra o tempo para localizar e resgatar desaparecidos.

João Lourenço expressou condolências às famílias enlutadas e garantiu máximo empenho do executivo no apoio às pessoas afetadas.