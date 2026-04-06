Número de mortes devido às chuvas em Angola subiu para 29

Segundo dados provisórios do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Benguela registou o maior número de óbitos, com 23 mortos (número inferior aos 24 divulgados no domingo pelo Governo Provincial de Benguela), 13 feridos e dois desaparecidos.

Já em Luanda morreram seis pessoas e outra encontra-se desaparecida.

As enxurradas afetaram nas duas províncias 34.355 pessoas, provocaram a inundação de 6.752 e o desabamento em Benguela de 201 habitações.

Em Benguela, litoral sul de Angola, as chuvas afetaram também 12 embarcações e o arrastão de viaturas, enquanto a capital angolana, Luanda, observaram-se danos em infraestruturas de telecomunicações, de eletricidade, de saúde, educação, bem como deslizamentos de terras e quedas de árvores.