Número de mortes subiu para oito na província angolana de Benguela devido às chuvas

O balanço provisório do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, a que a Lusa teve acesso, destacou que 3.624 pessoas foram salvas em consequência das chuvas e 7.000 famílias alojadas no centro de acolhimento provisório do Campismo, no município de Benguela.

Os bombeiros descreveram que 367 residências desabaram e 3.313 pessoas ficaram isoladas, bem como 62 cabeças de gado bovino, na zona ribeirinha do rio Halo.

As chuvas provocaram a destruição da ponte sobre o rio Halo e parcial da ponte sobre o rio Hondio, além de danos em painéis solares, motobombas, postes de transporte de energia, infraestruturas de captação e distribuição de água, viaturas e várias inundações.

Um comunicado do governo provincial de Benguela destacou que as autoridades contabilizam 9.000 famílias afetadas, apontando para uma tendência de normalização na maioria dos bairros atingidos, com a diminuição da pluviosidade e eficácia das primeiras intervenções de drenagem.

O governo da província de Benguela sublinhou que, no quadro do reforço das infraestruturas de escoamento, foram concluídas as obras no rio Hôndio, no município de Caimbambo, prevendo-se que a infraestrutura entre em funcionamento já na terça-feira.

A medida foi considerada determinante "para reduzir o risco de cheias e melhorar a drenagem das águas pluviais naquela zona".