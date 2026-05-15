Número de mortos devido a tempestades no norte da Índia sobe para 111

"Fomos notificados de 111 mortes" e 72 feridos, informou o gabinete do comissário de assistência em caso de catástrofe ao jornal The Hindu. O balanço anterior, divulgado na quinta-feira, era de 89 mortes e 53 feridos.

A maioria das mortes foi causada por derrocadas de muros, queda de árvores e raios durante tempestades de poeira e chuvas fortes, que também mataram centenas de animais.

As fortes tempestades arrancaram telhados de zinco e árvores, bloqueando estradas, de acordo com imagens transmitidas pela televisão local no estado do norte.

Um vídeo, divulgado pelos meios de comunicação indianos, parece mostrar um homem a ser atirado para o ar no distrito de Bareilly enquanto um telhado é arrancado.

A agência de notícias Press Trust of India (PTI) falou no hospital com Nanhe Ansari, que disse ser o homem visto no vídeo. O operário da construção civil, explicou que estava a tentar reparar o telhado com uma corda quando uma forte rajada de vento levantou a chapa de metal, à qual se agarrou.

"Fui erguido a quase 15 metros de altura pela chapa metálica e depois projetado a cerca de 24 metros", disse Ansari. "Aterrei num milharal alagado. Pensei que não iria sobreviver, mas estou vivo", acrescentou.

Uttar Pradesh, com uma população de mais de 240 milhões de habitantes, é frequentemente atingido por tempestades nos meses que antecedem a época das monções, e os relâmpagos são responsáveis por inúmeras mortes.

O Departamento Meteorológico da Índia emitiu alertas de tempestades e raios para várias áreas no norte do país devido à mudança esperada nas condições meteorológicas.

O departamento alertou ainda para um aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, que os especialistas atribuem ao aumento das temperaturas e à alteração dos padrões climáticos.

As autoridades foram instruídas para prestar assistência financeira às famílias afetadas por estas tempestades antes da época das monções.