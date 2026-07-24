Número de mortos em deslizamento de terras no sudoeste da China sobe para 11
As equipas de resgate encontraram, nos últimos dias, mais três corpos nos escombros do deslizamento de terras ocorrido na semana passada em Chongqing, sudoeste da China, elevando para 11 o número de mortos, enquanto 50 pessoas continuam desaparecidas.
As operações de busca prosseguem, mas não foram detetados sinais recentes de vida, apesar dos esforços para localizar sobreviventes após o deslizamento de sexta-feira no condado de Pengshui, na periferia do município de Chongqing, indicou o governo local em comunicado.
As equipas de socorro recuperaram oito corpos pouco depois do deslizamento, que soterrou mais de dez edifícios residenciais, e outras dez pessoas ficaram feridas.
As operações de resgate têm sido particularmente difíceis devido ao enorme volume de terra e rochas desprendidas, incluindo grandes blocos de pedra. As equipas recorreram a maquinaria pesada, drones e explosivos para fragmentar algumas das rochas, segundo o governo do condado.
O condado de Pengshui situa-se na parte sudeste do município de Chongqing, fazendo fronteira com as províncias de Hubei e Guizhou.