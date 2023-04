Número de mortos em explosões no Paquistão sobe para 17

"O número de vítimas [mortais] alcançou 17, incluindo nove polícias, três civis e cinco detidos suspeitos de terrorismo, enquanto o número de feridos se elevou para 80, estando oito em estado grave", afirmou o oficial Shafi Ullah, da polícia do distrito de Swat, à agência noticiosa Efe.

Uma investigação inicial atribuiu a causa das explosões a um curto-circuito numa sala onde estavam armazenadas munições na esquadra do departamento contraterrorista na cidade de Cabal, província de Khyber Pakhtunkhw.

"Havia uma grande quantidade de armas armazenadas que foram destruídas", acrescentou o oficial citado pela Efe.

As explosões, que se tratam de uma ocorrência aparentemente acidental, ocorreram num momento em que se regista um aumento dos ataques de insurgentes atribuídos e reivindicados pelos talibãs paquistaneses e por grupos separatistas.

Os talibãs paquistaneses, formalmente conhecidos por Tehreek-e-Taliban Pakistan, são um grupo separado dos talibãs afegãos, mas com ligações a estes.

Os TTP têm sido encorajados desde que os talibãs afegãos tomaram o poder no Afeganistão, em 2021, quando as tropas dos EUA e da NATO deixaram o país, após 20 anos de guerra.

Muitos dos seus líderes e combatentes encontraram santuários no Afeganistão, desde a tomada do poder pelos talibãs.

Segundo relatório anual do Índice Global de Teorrismo, o Paquistão registou o segundo maior aumento de mortes relacionadas com o terrorismo em todo o mundo em 2022, com 643 vítimas, contra 292 no ano anterior.