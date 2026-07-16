Número de mortos em incêndio em bar de Banguecoque aumenta para 32

A Administração Metropolitana de Banguecoque indicou na quarta-feira, em comunicado divulgado nas redes sociais, que os 32 mortos já foram identificados e esclareceu também que entre os 73 feridos, 58 não são casos graves.

A administração da área de Chatuchak, situada no norte da cidade e onde se encontra o bar Rong Beer Na Lat Phrao, onde ocorreu o incêndio no último domingo, indicou estar a coordenar as operações de apoio aos afetados e a facilitar a retoma dos serviços públicos na zona o mais rapidamente possível.

"Todos os afetados pelo incêndio podem apresentar pedidos de assistência na sede da referida administração", acrescenta o comunicado.

Após o incidente, as autoridades encontraram indícios de que tanto a entrada como as saídas de emergência do bar estavam obstruídas por mobiliário e materiais armazenados, o que dificultou significativamente a evacuação do espaço.

Entretanto, o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres Públicos de Banguecoque apontou que o incêndio foi causado por um curto-circuito numa unidade de ar condicionado instalada sobre o teto metálico do edifício.

As autoridades vão determinar se houve negligência por parte dos administradores do bar, cujo proprietário permanece hospitalizado em estado crítico.

O proprietário do bar é também dono de outro estabelecimento situado na província de Yasothon, que ficou destruído em 2019 devido a um incêndio, nesse caso sem vítimas.

O incidente levou o governador de Banguecoque, Chadchart Sittipunt, a ordenar realização de inspeções para verificar os sistemas de prevenção de incêndios em centenas de estabelecimentos noturnos da capital turística da Tailândia.