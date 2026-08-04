Número de mortos na crise fronteiriça de Ceuta sobe para 75

Marlaska confirmou ainda que foram cerca de 72.000 as pessoas que entraram em Ceuta de forma irregular em 24 horas na semana passada, sendo que 70.000 já voltaram a Marrocos.









Maslarka deixou ainda claro que o espaço Schengen da União Europeia "não foi de forma alguma comprometido" pela crise, sem "nenhum movimento secundário”.



"O Espaço Schengen nunca esteve em perigo, nem sequer em perigo mínimo", salientou, respondendo às fortes críticas de vários líderes europeus. Em conferência de imprensa em Madrid, o ministro afirma que a Espanha está "em processo de resolução" da situação relativamente às pessoas que continuam em Ceuta, asseverando que aqueles que não têm o direito de permanecer no país serão devolvidos a Marrocos."O Espaço Schengen nunca esteve em perigo, nem sequer em perigo mínimo", salientou, respondendo às fortes críticas de vários líderes europeus.





Considerou ainda ter ficado claro que ninguém pode sair da cidade de Ceuta, um enclave espanhol no norte de África, e aceder ao continente europeu sem um rigoroso controlo documental.





Marlaska disse ainda que o Governo espanhol não recebeu "qualquer relatório nem aviso" de que "algo parecido ao que aconteceu" na quinta-feira da semana passada em Ceuta poderia ocorrer, como sugeriu um alto funcionário marroquino.





O ministro afirma que, se tivesse havido qualquer aviso ou sinal de uma chegada massiva de pessoas, teria havido uma comunicação muito mais próxima nos mais altos escalões do Governo espanhol.



Marlaska esclareceu também que os planos para expandir a infraestrutura da fronteira marítima já estavam em vigor antes da crise da semana passada.







(em atualização)O ministro da Administração Interna de Espanha, Fernando Grande-Marlaska, informou esta terça-feira aos seus homólogos da UE, numa videoconferência, que o número provisório de mortos na crise migratória da semana passada no enclave espanhol de Ceuta aumentou para 75.