Número de mortos na Venezuela sobe para 2.645 incluindo 89 portugueses

Subiu para 2.645 o número de mortos na Venezuela. Entre as vítimas dos sismos estão 89 portugueses e lusodescendentes. O Governo português contabiliza ainda 60 cidadãos nacionais desaparecidos.



As autoridades, que decretaram sete dias de luto nacional, evitam divulgar dados sobre pessoas desaparecidas, mas as Nações Unidas estimam que o número ronde 50 mil.



Com os hospitais de La Guaira sobrecarregados em poucas horas, os doentes dirigem-se agora para centros de atendimento improvisados: tendas montadas por profissionais, mas também a estação rodoviária ou um McDonald's.

