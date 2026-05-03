Número de mortos no nordeste do Brasil devido a fortes tempestades sobe para seis

O número de vítimas das fortes tempestades em Pernambuco subiu para seis após um homem de 34 anos ter sido encontrado sem vida no município de São Lourenço da Mata, na região metropolitana.

De acordo com dados da Agência Nacional de Proteção Civil do Brasil, um total de 1.605 pessoas ficaram sem casa e quase 1.100 tiveram de ser retiradas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, decretou estado de emergência na região para "agilizar ações e buscar apoio do Governo".

"O trabalho já está em andamento e continuará com ação, presença e parceria, inclusive com o Governo, para garantir os recursos e as obras de que Pernambuco necessita. Seguimos em frente com determinação e com todas as nossas forças para proteger o nosso povo e enfrentar juntos este momento difícil", esclareceu Lyra numa publicação nas suas redes sociais.

A governadora também manifestou solidariedade para com os familiares das vítimas e garantiu aos cidadãos que estão a "organizar os próximos passos e a garantir o apoio necessário aos municípios".

Desta forma, os trabalhos de busca no território prosseguem e as administrações locais já estão a trabalhar com o Governo central para reduzir o impacto climático.