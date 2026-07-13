Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 114

Entre 114 vítimas mortais, 97 das quais tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 21 crianças e 93 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço contabilizava 110 portugueses e lusodescendentes mortos e 55 desaparecidos ou incontactáveis.

De acordo com o mais recente balanço divulgado pelas autoridades venezuelanas, o número total de vítimas mortais subiu para 4.490, enquanto o de feridos se mantém nos 16.740.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados-membros da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.