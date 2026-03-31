Número recorde de incêndios florestais em 2025 na União Europeia

A época de incêndios florestais de 2025 assinalou novos padrões preocupantes: épocas de incêndios mais precoces e mais longas, com incêndios a começar já em março; ondas de calor mais frequentes e intensas, que alimentam um fogo extremo; e incêndios florestais que se propagam a latitudes mais elevadas, afetando regiões anteriormente consideradas de baixo risco.

A temporada de incêndios começou invulgarmente cedo em 2025, com mais de 100 mil hectares já destruídos até o final de março. A situação agravou-se drasticamente durante o verão, em particular no Mediterrâneo, onde uma vaga de calor prolongada em agosto provocou 22 grandes incêndios só em Portugal e em Espanha, queimando 460 585 hectares – quase metade da área total ardida da UE.

Cicatrizes de incêndios produzidos por fogos florestais durante a época de 2025 – Relatório preliminar sobre os incêndios florestais na Europa, Médio Oriente e Norte de África em 2025

Em Portugal

Em 2025, 999 incêndios deflagraram em 284.012 hectares, o dobro do ano anterior. Este é o segundo pior ano desde 2010 (o quarto pior no EFFIS), embora ainda esteja muito aquém do extremo de 2017.

Principais áreas ardidas em Portugal em 2025. Fonte: Comissão Europeia – Relatório preliminar sobre os incêndios florestais na Europa, Médio Oriente e Norte de África em 2025

Incêndios florestais em Sítios Natura 2000 e outras áreas protegidas

Uma estratégia europeia para os incêndios