Núncio apostólico associa ataques de Trump ao Papa com incapacidade de aceitar quem pensa diferente

"No fundo, porquê o ataque de Trump [ao papa Leão XIV]?", questionou hoje o arcebispo Andrés Carrascosa, sustentando que, quando alguém não é capaz "de confrontar-se com aquele que é diferente, que pensa diferente", há que "tentar anulá-lo".

"Se não pode bater, [quem não aceita as diferenças] tem que falar, tem que atacar, tem que destruir", afirmou o núncio apostólico em Portugal na Conferência "Diplomacia da paz num mundo em conflito: da urgência à utopia?", integrado no programa das V Jornadas de Comunicação do Santuário de Fátima.

Na conversa em que o nome do Presidente norte-americano foi abordado várias vezes, o núncio lembrou que "há mais América" por trás do líder do país, instando a que comunicação social fale menos do Presidente, que "gosta que se fale dele" e sobre o qual ironizou: "pensa que é Deus".

Nos últimos dias, Donald Trump e o Papa Leão XIV trocaram críticas públicas, depois de o pontífice ter assumido uma posição firme contra a guerra e a favor da paz, tendo sido acusado pelo líder norte-americano de ser "fraco contra o crime" e "terrível em política externa".

No seguimento dessas críticas, o chefe da Igreja Católica respondeu a Donald Trump que "o evangelho é claro" e que "a Igreja tem a obrigação moral de ser contra a guerra".

Numa altura em que "o mundo está a mudar de uma forma perigosa", o debate não pode centrar-se apenas em Donald Trump, quando líderes de países como a Rússia ou a China invadem outros territórios, defendeu o arcebipo.

"Um dos grandes problemas dessa mudança" foi o crescimento do "conceito de guerra preventiva", com países que, "achando que vão ser atacados, atacam primeiro".

Um caminho que, para Andrés Carrascosa, põe em causa o direito internacional, já que se "perde toda a força da lei" em favor "da lei da força".

Na conferência, o núncio alertou ainda para o crescimento dos populismos, que "propõem soluções fáceis para problemas difíceis", considerando que a guerra "nunca resolve nada".

"Atacar uma população é sempre imoral", afirmou, acrescentando que o problema se extrema quando uma ou ambas as partes "quer justificar o injustificável", defendendo a necessidade dos conflitos armados, com motivos "religiosos ou outros".

Por isso, justificou, o Papa Leão XIV visitou vários países africanos, onde estão "a ser gastos milhões" em armas e "quando há milhões de pessoas a passar fome", para manifestar "a intenção de Santa Sé em concretizar a sua agenda de paz e reconciliação".

O Papa está a realizar a sua primeira viagem apostólica a África, entre 13 e 23 de abril, visitando Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial.O representante da Santa Sé em Portugal foi orador numa conferência em que participou também o diplomata, antigo embaixador da União Europeia nos Estados Unidos da América, nas Nações Unidas e no Reino Unido João Vale de Almeida, e o padre Angelo Romano, membro do Departamento de Relações Internacionais da Comunidade de Sant`Egídio.

As jornadas de comunicação do Santuário de Fátima prosseguem até ao final do dia com oficinas práticas.