"O convívio é simples". A experiência de um português que viveu com mil pinguins na Antártida

O lisboeta, que completou 48 anos no extremo do hemisfério sul, integrou uma equipa da UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), organização filantrópica britânica responsável por vários locais na Antártida, como a ilha de Goudier.



A missão da UKAHT, que se realiza anualmente, inclui várias tarefas, desde a operação de um posto de correios - pelo qual Tiago Figueiredo foi responsável - e de um museu, até ao recenseamento da população de pinguins.



Quando chegou, em novembro passado, no início do verão antártico, os machos e as fêmeas adultos, monógamos e que acasalam para toda a vida, estavam a construir os seus ninhos com "pequenas rochas que encontram e que roubam uns aos outros".



"Nessa fase há bastante neve na ilha e os pinguins deslocam-se no que chamamos de 'autoestradas dos pinguins', literalmente caminhos que vão criando no gelo", contou Tiago Figueiredo à agência Lusa, já no Reino Unido, onde vive há 14 anos.



Os trilhos são visíveis "porque são mais castanhos, já que eles têm um metabolismo muito rápido e vão deixando lixo (orgânico) por todo o lado", descreveu.



"Nessa altura, é relativamente fácil para nós, enquanto residentes temporários da ilha, sabermos exatamente onde eles vão estar. Damos sempre passagem e conseguimos manter-nos afastados dos ninhos", acrescentou.



Quando um encontro acontece, os animais aproximam-se dos humanos e esperam que estes se movam para poderem continuar o seu caminho.



"Os pinguins não têm medo de nós. Ficam à espera, como se fôssemos um semáforo vermelho. O convívio é simples, porque conseguimos evitá-los e manter uma certa distância, que aliás é recomendável", explicou.



Com o degelo, a situação complica-se, porque "deixam de ter as autoestradas e passam a andar por todo o lado".



Durante a incubação dos ovos e após o nascimento das crias, em dezembro, a movimentação é limitada, pois um adulto fica no ninho, enquanto o outro membro do casal vai à água procurar sustento para a família.



É mais tarde, a partir do fim de janeiro, quando já estão suficientemente crescidas para saírem sozinhas que as centenas de crias passam a circular por toda a ilha, que tem apenas uma área equivalente a um campo de futebol.



"Tal como miúdos, são completamente imprevisíveis e andam por todo o lado. Não demonstram qualquer receio e não se afastam - pelo contrário, chegam a bicar nas nossas botas", contou o português.



Este caos levou ao encerramento da ilha a turistas e visitantes em alguns dias, "porque simplesmente era impossível e impraticável", devido às numerosas "creches", nome dado aos grupos de pinguins jovens.



"Eles correm atrás dos pais a pedir comida, cansam-se, e os pais, a certa altura, fogem deles porque já não têm paciência nem comida para lhes dar. As crias ficam onde se cansam e acabam por adormecer, seja numa pedra, num pedaço de madeira ou até na rampa de acesso à casa", descreveu.



O estudo da população de pinguins teve resultados positivos: dos 550 casais contabilizados, 445 puseram ovos, mais do que nas épocas anteriores, e a taxa de sobrevivência também aumentou.



"Tivemos mais ovos de mais casais e mais crias que sobreviveram às primeiras semanas de vida, que são bastante difíceis para eles", assinalou.



A espécie nativa é a gentoo, embora, durante esta estação, tenham sido observados diariamente pinguins adelie e chinstrap, anteriormente vistos apenas de forma esporádica.



Ao longo dos cinco meses em Port Lockroy, Tiago Figueiredo tirou milhares de fotografias às 15 espécies de animais que visitam regularmente a ilha, como focas-leopardo ou os oportunistas 'sheathbills', pássaros que "dão um encontrão" às crias de pinguins para lhes roubar comida.



Também escreveu muitas notas, que continua a partilhar no blogue que criou (https://www.ilhanofimdomundo.com), e pondera escrever um livro com base nos diários que elaborou enquanto carimbava milhares de cartões e postais, incluindo para Portugal.



Entre as histórias que terá para contar está a surpresa de uma compatriota que, após ler a entrevista à agência Lusa sobre o português que ia "trabalhar no posto de correios mais remoto do mundo", lhe ofereceu dois pacotes de café nacional durante uma visita turística à ilha.



"A certa altura, acabou o café que tinha levado e foi aquele que me salvou", disse Figueiredo.



No regresso à civilização, em meados de março, estranhou o cheiro a poluição na escala em São Paulo, o barulho dos carros, as filas no supermercado e a necessidade de levar as chaves ao sair de casa.



Após algumas lavagens, Tiago Figueiredo conseguiu enfim livrar-se do odor dos pinguins na roupa, que inicialmente repudiou, mas ao qual acabou por se habituar.



"Eu acho que vou ter saudades desse cheiro, para ser sincero. É a memória que fica", confidenciou.