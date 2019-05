O Europa Minha esteve num comício da extrema-direita italiana. E conta como foi.

Matteo Salvini é também vice-primeiro-ministro e ministro do Interior na coligação com o Movimento 5 Estrelas.“Homicídios voluntários, menos 12%. Tentativas de homicídio, menos 16%. Lesões corporais, menos 21%. Violência sexual, menos 32%.” Resultados possíveis graças às “forças de segurança extraordinárias”, elogia.O discurso sobre a segurança anima os espetadores. Delia, também candidata local, apoia o trabalho que tem sido feito.Mas do outro lado da rua a opinião muda. De guarda-chuva na mão os opositores à Liga protestam. Anna não quer “um fascista a veicular as suas ideias” em Florença. “Que fique na casa dele”.Também Francesco, de cartaz em riste, é contra as políticas da direita radical italiana.. Uma cilada, explica.A retórica populista de “anti” tem valido a Salvini um apoio crescente.Em pouco mais de um ano de governação, a Liga cresceu em popularidade e ultrapassou o Movimento 5 Estrelas. Venceu seis eleições regionais sucessivas.Ideias próximas das de Viktor Orbán, o vizinho húngaro com quem Salvini mantém uma boa relação “Trabalho e segurança, controlo das fronteiras, como nós tão bem fizemos em Itália”, diz o Ministro do Interior, questionado pela RTP sobre as prioridades para a Europa.Mas, acima de tudo, “fazer a revolução do bom senso”.O apoio ressoa pela sala. Aqui, em Galuzzo, os apoiantes de Salvini sentem-se enganados pela Europa.