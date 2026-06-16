O que muda nos direitos dos passageiros aéreos com o acordo histórico da União Europeia?









A nova legislação visa proporcionar maior segurança jurídica, procedimentos de indemnização mais rápidos e melhores serviços aos passageiros, garantindo simultaneamente o bom funcionamento do transporte aéreo na União Europeia (UE).

Indemnização por atrasos e cancelamentos



Os montantes da indemnização são os seguintes: 250 euros para voos até 1.500 quilómetros; 400 euros para voos dentro da UE ou voos entre 1.500 e 3.500 quilómetros; 600 euros para todos os outros voos.





Ao mesmo tempo, as companhias aéreas serão obrigadas a informar eletronicamente os passageiros sobre os seus direitos no prazo de 96 horas após a chegada do voo e a responder aos pedidos de indemnização no prazo de 14 dias.

Melhoria dos cuidados prestados às pessoas com problemas de saúde



Em caso de atrasos significativos, os passageiros terão direito a bebidas e lanches a cada duas horas, a uma refeição após três horas e a outra refeição a cada cinco horas a partir daí.





Terão também acesso à Internet e direito a duas chamadas telefónicas gratuitas. Serão fornecidas acomodações em hotel e transporte para o aeroporto gratuitos, caso seja necessária uma pernoita.





Se a companhia aérea não prestar esta assistência, os passageiros poderão tomar as medidas necessárias por conta própria e solicitar o reembolso.

Novas garantias

Reencaminhamento mais rápido

Maior transparência nas reservas

Espera-se agora que o acordo seja formalmente aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE antes de entrar em vigor em toda a União Europeia.





ERTNews / 15 junho 2026 18:07 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

OsÉ dada especial ênfase à proteção das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, das mulheres grávidas, das crianças e dos menores não acompanhados.As novas regras estabelecem que é assegurado o transporte gratuito de equipamentos de mobilidade e cães de assistência, bem como uma indemnização em caso de perda ou danos nos equipamentos de mobilidade; assistência prioritária e reorientação do itinerário. Os passageiros podem sentar-se com os acompanhantes ou familiares sem custos adicionais. As políticas de penalização por não comparência nos voos de regresso foram proibidas.Uma das alterações mais significativas diz respeito àorganizar a sua própria viagem eAs novas regras prevêem também uma maior transparência nas reservas de voos. OsAo mesmo tempo, os passageiros serão informados atempadamente dos motivos dos atrasos e cancelamentos, enquanto as companhias aéreas serão obrigadas a disponibilizar pelo menos um meio de comunicação gratuito e eficaz com os seus clientes.