O que são os hantavírus? Conheça os sintomas e as doenças que podem causar





Estes vírus causam doenças como a síndrome pulmonar por hantavírus (SPH) e a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR). São transmitidos principalmente por roedores e “não se transmitem de pessoa para pessoa”, de acordo com a agência de saúde pública norte-americana.

Como se transmitem

A transmissão ocorre através do contacto com roedores, como ratos, principalmente através da exposição à urina, fezes e saliva destes animais. Também pode ocorrer através de mordeduras ou arranhões de roedores, embora seja raro, adianta a informação publicada no site do CDC sobre hantavírus.

Que doenças provocam

Podem causar duas síndromes: os hantavírus encontrados no Hemisfério Ocidental, incluindo os Estados Unidos, podem causar a síndrome pulmonar por hantavírus (SPH); a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR) é um grupo de doenças clinicamente semelhantes causadas por hantavírus encontrados principalmente na Europa e na Ásia. No entanto, o vírus Seoul, que é um tipo de hantavírus que causa esta doença, existe em todo o mundo.

Sinais e sintomas

No caso da SPH, os sintomas começam a aparecer, de uma forma geral, uma a oito semanas após o contacto com um roedor infetado. Os sintomas iniciais podem incluír fadiga, febre, dores musculares, entre outros. Quatro a dez dias após a fase inicial da doença, surgem os sintomas tardios como tosse e falta de ar.





Em relação à FHSR, doença que também pode ser fatal, são afetados os rins. Os sintomas desenvolvem-se, geralmente, uma a duas semanas após a exposição. Em casos raros, podem demorar até 8 semanas a manifestarem-se. Os sintomas iniciais começam subitamente e incluem dores de cabeça intensas, dores nas costas e no abdómen, febre/arrepios, náuseas e visão turva.





Não existe um tratamento específico para a infeção por hantavírus, pode ler-se ainda no site do CDC. A síndrome pulmonar por hantavírus pode causar dificuldades respiratórias, e os doentes podem necessitar de suporte respiratório, como a intubação.





A febre hemorrágica com síndrome renal pode afetar a função renal. Os doentes com podem necessitar de diálise para remover as toxinas do sangue e manter o equilíbrio adequado de líquidos no corpo quando os rins não estão a funcionar corretamente.: